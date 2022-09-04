والد هالاند: لا يمكنك أن تقول لا لريال مدريد

أثار والد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الجدل حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلا، بعد سؤال حول النادي الإسباني.

وفي فيلم وثائقي بعنوان ”هالاند: الاختيار“، كان التركيز على القرار الذي اتخذه المهاجم النرويجي بشأن رحيله هذا الصيف من بروسيا دورتموند.

رغم مواصلته التسجيل، هالاند حزين للغاية بعد انتهاء مباراة #أستون_فيلا_مانشستر_سيتي بالتعادل. pic.twitter.com/ibrjvBRhuG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وسأل أحد الصحفيين آلف إنجي هالاند، والد نجم مانشستر سيتي: ”كيف يمكنك أن تقول لا لناد مثل ريال مدريد؟“.

وأجاب هالاند الأكبر: ”سؤال جيد“ وبعد لحظات من الصمت: ”لا يمكنك حقًا“.

وأضاف: ”كان لدينا بعض المعايير في الاعتبار – من الفريق الذي يحتاج إلى لاعب رقم 9؟ كان مانشستر سيتي خيار 10/10. كان ريال مدريد مجرد 5/10 أو 6/10 بسبب طريقة لعب كريم بنزيما الآن“.

وتابع: ”وكنا نفكر هل سيتعاقدون مع كيليان مبابي؟

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإنه من الواضح أن هالاند فكر مليًا في خطوة الانتقال إلى ريال مدريد، وأن هناك جاذبية واضحة للانضمام إلى ريال مدريد.

هالاند سجل عشرة أهداف في أول 6 مباريات له في البريميرليغ عادل رقم مارك كوين كأسرع لاعب يصل لعشرة أهداف في الدوري والذي حققه 1992#مانشستر_سيتي pic.twitter.com/rcFKzKBjDz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وأضافت أنه في الوقت الحالي كان مانشستر سيتي هو النادي المناسب في الوقت المناسب.

وانتقل هالاند البالغ من العمر 22 عاما من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي مقابل قيمة فسخ العقد وهي 60 مليون يورو بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وجاء انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى كبار أندية القارة الأوروبية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وكانت بداية هالاند نارية مع مانشستر سيتي، فرغم أنه غاب عن التسجيل في أول مباراة، في كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، إلا أنه سجل 10 أهداف في أول 6 مباريات لعب فيها 485 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على رابطة الدوري الإنجليزي زيادة عدد الكرات في مباريات مانشستر سيتي لأن هناك كرة ستذهب غالبا إلى منزل هالاند مع نهاية كل مباراة.#مانشستر_سيتي @Cityarabia @premierleague pic.twitter.com/h1HZtHZiue — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

إلى ريال مدريد في 2024

وفي يونيو الماضي قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال خلال مقابلة مع برنامج ”الشرينغيتو“، إن قضية ”هالاند ليس لها علاقة بقضية كيليان مبابي“، إذ كان الهدف دائمًا هو التعاقد مع المهاجم الفرنسي ثم النرويجي، على الأقل، في العام 2023.

ويعتمد سبب مطالبة هالاند بالصبر على حقيقة أنه بهذه الطريقة سيتم إجراء انتقال سلس في هجوم ريال مدريد مع الفرنسي كريم بنزيما، الذي بدلًا من تراجع مستواه في عمر 34 عامًا، قدم أفضل موسم في مسيرته.