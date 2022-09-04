الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ”أولد ترافورد“، مساء اليوم الأحد، المباراة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق خليل البلوشي.

✅ Newcastle

✅ Chelsea

✅ Man City

✅ Liverpool@Arsenal are looking to become only the fifth different side to win their opening six #PL matches in a season 🔴#MUNARS pic.twitter.com/4X0ZKp2fIb — Premier League (@premierleague) September 4, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات متتالية وتخطى آثار الهزيمة في أول جولتين.

وسجل مانشستر يونايتد 5 أهداف واستقبل 7 أهداف، ويقود الفريق مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

ويحتل آرسنال الصدارة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بتحقيق 5 انتصارات دون تعادل أو هزيمة.

وسجل آرسنال 13 هدفا واستقبل 4 أهداف، ويقود الفريق مديره الفني الإسباني مايكل أرتيتا.

وحقق آرسنال الفوز في آخر لقاء جمعه بمانشستر يونايتد يوم الـ23 من أبريل الماضي ببطولة الدوري في الموسم المنقضي.

وسبق أن واجه أرتيتا فريق مانشستر يونايتد 5 مرات وفاز في 3 مناسبات وتعادل في مواجهة وخسر الأخرى، بينما يواجه تين هاغ آرسنال ومدربه أرتيتا للمرة الأولى.

مانشستر يونايتد.. ومواصلة الصحوة

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة صحوته بعدما انتفض وتجاوز آثار الخسارة في أول جولتين، خاصة أن الأداء الجماعي بدأ في التحسن وخاصة على المستوى الدفاعي.

وقال إيريك تين هاغ، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن آرسنال منافس قوي وبدأ الموسم بشكل رائع وخاصة أن لاعبيه أمضوا وقتا جيدا مع مدربهم أرتيتا وبدأت الأمور في التحسن.

وأشار إلى أنه رأى بعض الأشياء الجيدة في المباريات الأخيرة مع مانشستر يونايتد، وهناك بالفعل بعض التحسن وخاصة على صعيد التفاصيل الدفاعية.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال وفاكوندو بيليستري وبراندون ويليامز للإصابة.

ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه رباعي خط الدفاع رافايل فاران وليساندرو مارتينيز وديوغو دالوت وتيريل مالاسيا.

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي أو كاسيميرو وبجواره برونو فرنانديز وكريستيان إيريكسين، بينما يقود خط الهجوم جادون سانشو وماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو أو أنتوني إيلانغا.

Last time out against United… Another screamer from Granit Xhaka! 🔥 🔙 #MUNARS pic.twitter.com/NoQ2VNik26 — Arsenal (@Arsenal) September 4, 2022

آرسنال.. والعلامة الكاملة

يسعى آرسنال لتعزيز العلامة الكاملة بفوز جديد سيكون السادس على التوالي في الدوري هذا الموسم.

وقال مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، في المؤتمر الصحفي قبل هذا اللقاء إن فريقه يملك الثقة لتحقيق الفوز في ملعب ”أولد ترافورد“، مؤكدا أن مانشستر يونايتد منافس كبير، وإذا نظر أي متابع لتاريخ هذا الفريق سيدرك أهمية المواجهة.

وأشار إلى أن فريقه يسعى للتنافس بقوة والقتال لتحقيق النقاط الثلاث، موضحا أن هذه المواجهة تحظى باهتمام كبير.

ويغيب عن آرسنال ثنائي خط الوسط توماس بارتي ومحمد النني للإصابة بجانب رايس نيلسون وأليكساندر زينتشينكو للسبب ذاته.

ويعتمد آرسنال على تشكيلة تضم حارس المرمى آرون رامساديل وأمامه رباعي خط الدفاع ويليام ساليبا وغابرييل ماجاليس وتاكيهيرو تومياسو وكيران تيرني.

ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا وبجواره بنجامين وايت أو ألبيرت لوكونغا وأمامهما صانع الألعاب مارتن أوديغارد وعلى الأطراف بوكايو ساكا وغابريل مارتينيلي وفي الهجوم غابريل جيسوس.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن آرسنال قدم بداية رائعة لموسمه بتحقيق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره الدوري.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد تحسن أداؤه بالفعل في اللقاءات الأخيرة مع مدربه تين هاغ وبدأ الاعتماد على منظومة لعب جماعية، كما إن آرسنال لديه العديد من المواهب التي تصنع الفارق هجوميا، مثل: أوديغارد، وساكا، ومارتينيلي، وجيسوس.