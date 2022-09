الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ”أولد ترافورد“، مساء اليوم الأحد، المباراة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق خليل البلوشي.

✅ Newcastle

✅ Chelsea

✅ Man City

✅ Liverpool@Arsenal are looking to become only the fifth different side to win their opening six #PL matches in a season 🔴#MUNARS pic.twitter.com/4X0ZKp2fIb

— Premier League (@premierleague) September 4, 2022