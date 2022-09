تين هاغ يوضح أسباب احتفاظه بكريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن أسباب إصراره على تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، على مقاعد دكة البدلاء في المباريات الماضية.

وكان رونالدو قد بدأ مباراة واحدة فقط من مباريات يونايتد الخمس هذا الموسم، وذلك خلال الهزيمة الكبيرة بنتيجة 4-0 أمام برينتفورد.

ولكن بعد ذلك، شارك رونالدو في المباريات من على دكة البدلاء، حيث فاز الشياطين الحمر أمام ليفربول وساوثهامبتون وليستر سيتي.

وقال تين هاغ في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية: ”كما نعلم جميعا، رونالدو لم ينضم إلينا في المعسكر الإعدادي استعدادا للموسم الجديد ولا يمكنك أن تفوت الموسم التحضيري“.

وأضاف: ”إنها القاعدة لكل شيء، وخاصة الطريقة التي نلعب بها، نحن نلعب نوعًا آخر من كرة القدم مقارنة بالعام الماضي“.

وتابع: ”المطالب هي التعاون، التمركز، الدخول والخروج من الاستحواذ، واللياقة، وكلها تعتمد على ما قبل الموسم“.

وأشار: ”سأكون صديق رونالدو وأحيانًا سأكون معلمه، هذا يعتمد على الموقف“.

