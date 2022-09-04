تين هاغ يوضح أسباب احتفاظه بكريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن أسباب إصراره على تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، على مقاعد دكة البدلاء في المباريات الماضية.

وكان رونالدو قد بدأ مباراة واحدة فقط من مباريات يونايتد الخمس هذا الموسم، وذلك خلال الهزيمة الكبيرة بنتيجة 4-0 أمام برينتفورد.

ولكن بعد ذلك، شارك رونالدو في المباريات من على دكة البدلاء، حيث فاز الشياطين الحمر أمام ليفربول وساوثهامبتون وليستر سيتي.

وقال تين هاغ في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية: ”كما نعلم جميعا، رونالدو لم ينضم إلينا في المعسكر الإعدادي استعدادا للموسم الجديد ولا يمكنك أن تفوت الموسم التحضيري“.

وأضاف: ”إنها القاعدة لكل شيء، وخاصة الطريقة التي نلعب بها، نحن نلعب نوعًا آخر من كرة القدم مقارنة بالعام الماضي“.

وتابع: ”المطالب هي التعاون، التمركز، الدخول والخروج من الاستحواذ، واللياقة، وكلها تعتمد على ما قبل الموسم“.

وأشار: ”سأكون صديق رونالدو وأحيانًا سأكون معلمه، هذا يعتمد على الموقف“.

'I will be his friend and sometimes I will be his teacher' – Erik ten Hag vows to work with Cristiano Ronaldo after striker stays at Manchester United. By @JamieJackson___ https://t.co/Un0xfg9IdZ — Guardian sport (@guardian_sport) September 3, 2022

ولم يخض رونالدو الموسم التحضيري رفقة مانشستر يونايتد بسبب انتشار التكهنات بشأن مستقبله في الأولد ترافورد ورغبته في الرحيل، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج، والفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وخصم 25% من راتبه واعتراضه على مستويات بعض زملائه منذ انضمامه إلى الفريق.

وبالفعل حاول البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال الدون، بيعه لأندية مثل تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، وحتى اللحظات الأخيرة ظهر ميلان الإيطالي في الصورة، لكن في النهاية تقرر استمرار اللاعب في مسرح الأحلام.

ولم يتلق رونالدو أي عروض جيدة من أي من أندية النخبة في القارة، وأشارت تقارير إلى إمكانية تعاقده مع ناديه السابق سبورتينغ البرتغالي أو نابولي الإيطالي أو مرسيليا الفرنسي، لكن الأمور لم تتم.

ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا متقدما بفارق 15 هدفا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

ورغم تحسن نتائج مان يونايتد بالفوز في آخر 3 مباريات بالدوري والصعود للترتيب الخامس، لا يزال رونالدو حزينا لعدم تواجده داخل التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب الهولندي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه آرسنال، اليوم الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“ معقل ”الشياطين الحمر“ في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي بعد بدايته المتعثرة في أول جولتين.

على الجانب الآخر، يحلم آرسنال بتحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي، لمواصلة تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد ثامنا بواقع 9 نقاط.