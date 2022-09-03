انتقادات واسعة لرعاية مطعم يستخدم نادلات حسناوات لفريق أطفال تحت 10 سنوات

انتقد الكثيرون ظهور فريق كرة قدم إنجليزي تحت 10 سنوات في طقم ملابس جديد برعاية مطعم “هوترس” الذي تعمل فيه حسناوات كنادلات، وقد التقطن عدة صور مع اللاعبين الصغار.

وقال أحد النقاد غاضبا: ”من يظن أن هذا مناسب؟. ”ماذا بعد؟ رعاية شركة Ann Summers (شركة تبيع الألعاب الجنسية والملابس الداخلية للسيدات) الكشافة أو إعلان لنادي الرقص في الأحداث المدرسية؟“.

تشتهر “هوترس” – سلسلة مطاعم وبارات أمريكية – بالنادلات الجذابات اللواتي يرتدين سترات وسراويل قصيرة برتقالية، ولديها أكثر من 400 فرع في 29 دولة، ولكن واحد فقط في المملكة المتحدة في نوتنغهام.

ومن بين المنتقدين بالطبع أولياء أمور اللاعبين الذين يخشون على أطفالهم حدوث تغييرات كبيرة لهم بسبب هذه الرعاية.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن سلسلة المطاعم الشهيرة وافقت على صفقة لمدة موسم كامل لرعاية فريق بيرتون جويس المحلي تحت عشر سنوات.

وتحتوي القمصان الخضراء الجديدة على البومة الشهيرة للعلامة التجارية، هوترس، واسم المطعم، وهي أيضًا كلمة عامية تعني ثدي المرأة.

Hooters of Nottingham have sponsored a local Under-10s football team LOOK HOW HAPPY THE LADS ARE 😂 pic.twitter.com/7qo7foHLVd — Toby Tarrant 🇺🇦❤ (@tobytarrant) September 1, 2022

وأعلنت شركة “هوترس” في نوتنغهام، التي افتتحت في عام 1998، بفخر عن رعايتها عبر الإنترنت بصور لبعض الأولاد واثنتين من نادلاتهم بالقميص الرسمي.

وقالت الشركة في إعلانها: ”هوترس نوتنغهام فخورون بأن يكونوا الراعي الرسمي الجديد لبيرتون جويس تحت 10 سنوات، نتمنى لكم كل التوفيق هذا الموسم“، أراد رؤساء المطعم زيادة جاذبيته وتعزيز روابط أفضل مع المجتمع.

وسخر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الصفقة، وقال لي ديوي: ”أعتقد أن كل الآباء حضروا هذه المباراة“.

وقال دي جي توبي تارانت: ”انظروا كم هم الفتيان سعداء“.

وكتب بن آدامز: ”لطيف، بيرتون جويس – لقد جعلتني فخوراً!“. وأضاف جيسون همفريز: ”تذكروا كرة القدم أيها الأولاد – أحسنتم“. بينما أضاف أنتوني إدواردز: ”الابتسامات على وجوههم، رغم ذلك“.

وتأسست بورتون جويس في عام 1990 ولديها الآن شباب وشابات وكبار وفريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هذه الصفقة جعلتهم يخالفون القواعد الصارمة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن الرعاية.

يحظر اتحاد كرة القدم التضمين في أي عنصر من الملابس لأي شيء يعتبره ”ضارًا بسلامة الشباب أو صحتهم أو المصلحة العامة للشباب، أو يعتبر بطريقة أخرى غير مناسب“.

وقال شخص على وسائل التواصل الاجتماعي: ”هؤلاء الفتيان هم دون العاشرة. أشك كثيرًا في أنهم على دراية بالجاذبية الجنسية للمرأة. خطأ على كثير من المستويات“.

لكن آخرين دافعوا عن طاقم “هوترس” قائلين: ”إنهم يرتدون سترات وسراويل قصيرة. ما هي المشكلة؟ هل تفترض أن القمصان العلوية والسراويل القصيرة تعادل الملابس الضئيلة؟ عرض الذراعين والساقين على الشاشة ليس بالأمر المناسب“.

وجادل آخر: ”ما المشكلة في رعايتهم للفريق؟ هوترس ليست مشكلة كبيرة“.

وتخطط “هوترس”، التي تأسست عام 1983، لفتح مطعمين آخرين في بريطانيا – في ليفربول وسالفورد في مانشستر الكبرى.

وتم الاتصال بنادي كرة القدم و“هوترس” للتعليق لكن دون الرد على الطلب.