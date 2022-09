انتقادات واسعة لرعاية مطعم يستخدم نادلات حسناوات لفريق أطفال تحت 10 سنوات

انتقد الكثيرون ظهور فريق كرة قدم إنجليزي تحت 10 سنوات في طقم ملابس جديد برعاية مطعم “هوترس” الذي تعمل فيه حسناوات كنادلات، وقد التقطن عدة صور مع اللاعبين الصغار.

وقال أحد النقاد غاضبا: ”من يظن أن هذا مناسب؟. ”ماذا بعد؟ رعاية شركة Ann Summers (شركة تبيع الألعاب الجنسية والملابس الداخلية للسيدات) الكشافة أو إعلان لنادي الرقص في الأحداث المدرسية؟“.

تشتهر “هوترس” – سلسلة مطاعم وبارات أمريكية – بالنادلات الجذابات اللواتي يرتدين سترات وسراويل قصيرة برتقالية، ولديها أكثر من 400 فرع في 29 دولة، ولكن واحد فقط في المملكة المتحدة في نوتنغهام.

ومن بين المنتقدين بالطبع أولياء أمور اللاعبين الذين يخشون على أطفالهم حدوث تغييرات كبيرة لهم بسبب هذه الرعاية.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن سلسلة المطاعم الشهيرة وافقت على صفقة لمدة موسم كامل لرعاية فريق بيرتون جويس المحلي تحت عشر سنوات.

وتحتوي القمصان الخضراء الجديدة على البومة الشهيرة للعلامة التجارية، هوترس، واسم المطعم، وهي أيضًا كلمة عامية تعني ثدي المرأة.

Hooters of Nottingham have sponsored a local Under-10s football team

LOOK HOW HAPPY THE LADS ARE 😂 pic.twitter.com/7qo7foHLVd

— Toby Tarrant 🇺🇦❤ (@tobytarrant) September 1, 2022