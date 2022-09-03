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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يحلق في الصدارة
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 17:48 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 19:15 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يحلق في الصدارة

سجل النرويجي إرلينغ هالاند هدفا رائعا لفريقه مانشستر سيتي في شباك أستون فيلا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل النرويجي إرلينغ هالاند هدفا رائعا لفريقه مانشستر سيتي في شباك أستون فيلا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحلق هالاند في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليرتفع رصيده إلى 10 أهداف، ويأتي خلفه ألكسندر ميتروفيتش نجم فولهام، برصيد 9 أهداف، وهاري كين نجم توتنهام، برصيد 5 أهداف، وإيفان توني نجم برينتفورد، برصيد 5 أهداف، ورودريغو مورينو برصيد 4 أهداف.

وسجّل هالاند 10 أهداف في أول 6 مباريات بالدوري الممتاز، وهو أسرع لاعب يصل لهذا العدد بالتساوي مع مايك كوين في ديسمبر 1992.

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ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها من 5 لقاءات، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مواجهة.

بينما يأتي فريق أستون فيلا في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، حصدها من 5 مواجهات، بعدما فاز في لقاء، وهزم في 4 لقاءات.

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