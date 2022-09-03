ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يحلق في الصدارة

سجل النرويجي إرلينغ هالاند هدفا رائعا لفريقه مانشستر سيتي في شباك أستون فيلا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحلق هالاند في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليرتفع رصيده إلى 10 أهداف، ويأتي خلفه ألكسندر ميتروفيتش نجم فولهام، برصيد 9 أهداف، وهاري كين نجم توتنهام، برصيد 5 أهداف، وإيفان توني نجم برينتفورد، برصيد 5 أهداف، ورودريغو مورينو برصيد 4 أهداف.

وسجّل هالاند 10 أهداف في أول 6 مباريات بالدوري الممتاز، وهو أسرع لاعب يصل لهذا العدد بالتساوي مع مايك كوين في ديسمبر 1992.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها من 5 لقاءات، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مواجهة.

بينما يأتي فريق أستون فيلا في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، حصدها من 5 مواجهات، بعدما فاز في لقاء، وهزم في 4 لقاءات.