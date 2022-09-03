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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل سلبيا مع إيفرتون
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 13:29 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 14:35 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل سلبيا مع إيفرتون

تعادل فريقا ليفربول وإيفرتون سلبيا، في القمة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت المباراة ندية وقوة بين

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل فريقا ليفربول وإيفرتون سلبيا، في القمة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة ندية وقوة بين الفريقين ومنعت العارضة أكثر من هدف لكلا الفريقين، كما تألق حارسا الفريقين في الذود عن شباكهما.

وسجل كونور كوادي هدفا لإيفرتون في الدقيقة 69 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 95 ولكنها ارتطمت بالعارضة لتبتعد عن شباك إيفرتون.

ورد إطار المرمى محاولة من داروين نونيز مهاجم ليفربول العائد من إيقاف دام ثلاث مباريات وأخرى من زميله الجناح لويس دياز.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها محمد صلاح في تسجيل أي هدف.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط من 6 جولات، بينما يأتي جاره إيفرتون في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط فقط من 4 تعادلات وعدم الفوز في أي مباراة أخرى.

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