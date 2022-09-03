غوارديولا واثق من قدرة مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تواليا

يعتقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه في وضع ذهني أفضل للقتال من أجل ثلاثة ألقاب متتالية في البريميرليغ مما كان عليه عندما حاول إكمال نفس الإنجاز في موسم 2019/2020.

ولم يستطع مانشستر سيتي التعافي بعد تراجعه سريعا خلف ليفربول في ذلك الموسم، وأشار غوارديولا إلى أن الأمر يرجع إلى تراجع في المعايير.

وأصر المدرب الإسباني على أنه شهد نشاطا متجددا من فريقه حيث يهدف الفريق إلى أن يصبح خامس ناد فقط في التاريخ يرفع ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا: ”بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قلت إنني أريد إلقاء نظرة على كيفية عودتنا في فترة ما قبل الموسم“.

وأضاف ”كنت أشعر بالفضول هذا العام، حول الرائحة في التدريبات وفي فترة ما قبل الموسم. منذ اليوم الأول أحب ما رأيته“.

وتابع ”كنا ثابتين تماما في هذه المباريات الخمس. نحن لا نغير أنماطنا كثيرا. إنه يمنح الثقة للفريق“.

ويمكن لمانشستر سيتي أن يتصدر البطولة بالفوز على أستون فيلا اليوم السبت، مدعوما بإيرلينغ هالاند الذي يسعى لأن يصبح أول لاعب منذ جاك بالمر لاعب ليفربول في 1946 يسجل ”هاتريك“ ثلاث مرات متتالية في دوري الدرجة الأولى.

ومنذ تولي غوارديولا تدريب مانشستر سيتي فاز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، مواسم 2017/2018، و2018/2019، و2020/2021، و2021/2022، في حين ذهب لقب 2016/2017 إلى تشيلسي، وفاز ليفربول بلقب موسم 2019/2020.

كما فاز مانشستر سيتي مع غوارديولا بلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، لكنه خسر 0/1 أمام تشيلسي.