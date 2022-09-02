أرتيتا سعيد بدعم تشكيلة آرسنال بعد فترة انتقالات "رائعة"

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي إنه سعيد بالخيارات المتاحة لديه بعد الصفقات التي أبرمها الفريق هذا الصيف، لكنه قال إن الفريق أخفق بضم لاعب وسط في آخر أيام فترة الانتقالات بعد إصابة توماس بارتي ومحمد النني.

وضم آرسنال 5 لاعبين، بينهم جابرييل جيسوس، وأولكسندر زينشينكو من مانشستر سيتي، لكنه لم يتمكن من التعاقد مع دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا الذي تقول وسائل إعلام إنه رفض 3 عروض لضم اللاعب البرازيلي.

ورحل عن الفريق اللندني 37 لاعبًا بينهم أسماء كبيرة بحجم ألكسندر لاكازيت، ونيكولاس بيبي.

وقال أرتيتا للصحفيين، اليوم الجمعة، قبل مواجهة المضيف مانشستر يونايتد: ”لا يزال لدينا الكثير من الأمور لنقوم بها في الفريق.. انظر إلى الراحلين مقارنة بالوافدين. قام النادي بعمل رائع في التعاقد مع اللاعبين بالمستوى المطلوب“.

وأضاف: ”لسوء الحظ خلال الساعات الـ 72 الماضية، أصيب توماس ومو (محمد النني)، وكان علينا اللجوء إلى السوق، حاولنا، وفي نهاية المطاف ينبغي علينا أن نتعاقد مع اللاعبين الذين نرى أنهم مناسبون ولكننا لم نتمكن من ذلك“.

وآرسنال هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في 5 مباريات هذا الموسم ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب.