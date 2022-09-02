فيضانات باكستان

أيتام خميس مشيط

ترامب وماكرون

منديل محمد عبده

نجل جورج الراسي

تشييع جورج الراسي

جُزر أوروبا

وفاة مسن فلسطيني
أظهر المزيد

رياضة

الدوري الإنجليزي يدخل مرحلة جديدة بعد صفقات هائلة
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 11:27 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 12:55 GMT

الدوري الإنجليزي يدخل مرحلة جديدة بعد صفقات هائلة

بعد إنفاق نحو ملياري جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار) على صفقات شراء اللاعبين عبر 20 ناديا يقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أعتاب مرحلة جديدة من

+A -A
المصدر: رويترز

بعد إنفاق نحو ملياري جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار) على صفقات شراء اللاعبين عبر 20 ناديا يقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أعتاب مرحلة جديدة من الإثارة وخيبة الأمل والاحتجاجات والاستغناء عن المدربين والفشل والمجد.

وبعد يوم واحد من آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية أمس الخميس تستعد الفرق للعودة من جديد لأرض الواقع في الملاعب حيث يفترض أن يظهر مدى تأثير صفقات الانتقالات على أداء كل فريق بصورة فعلية.

وسيكون بوسع مشجعي إيفرتون السماح لأنفسهم بالتفاؤل بعد انضمام عدة لاعبين إلى الفريق لكن بحلول ظهر السبت سيلتقي فريق المدرب فرانك لامبارد مع الجار القوي ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب في قمة منطقة مرسيسايد.

وصارع فريق لامبارد من أجل النجاة من الهبوط في الموسم الماضي ولم يحقق أي فوز في الموسم الحالي حتى الآن لكنه تعاقد مع الكثير من الوجوه الجديدة من بينهم لاعبا الوسط إدريسا غاي وجيمس جارنر في آخر يوم من فترة الانتقالات أمس إضافة إلى المهاجم نيال موبيه لاعب برايتون.

وفاز إيفرتون مرة واحدة فقط في آخر 26 مواجهة مع الجار ليفربول في جميع المنافسات.

وأنفق مانشستر يونايتد الذي فاز في آخر ثلاث مباريات أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، دفع أكثر من نصفها مقابل شراء البرازيليين كاسيميرو وأنطوني لكنه الأحد المقبل سيلتقي مع آرسنال اللندني الفريق الوحيد في البطولة الذي حصد العلامة الكاملة حتى الآن.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة تحرك آرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بذكاء وتعاقد مع جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشنكو من مانشستر سيتي لكن الرحلة إلى ملعب أولد ترافورد ستكون الاختبار الأصعب للفريق اللندني.

وفي أستون فيلا يتعرض المدرب ستيفن جيرارد لضغوط بعد أن خسر الفريق أربع من خمس مباريات خاضها حتى الآن قبل أن يلتقي مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب غدا السبت.

وضرب مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ضربته في سوق الانتقالات عندما تعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أحرز له تسعة أهداف في أول خمس مباريات يشارك فيها من بينها ثلاثيتان في آخر مباراتين.

وربما يبدأ مهاجم آرسنال السابق بيير إيمريك أوباميانغ مسيرته مع خط هجوم تشيلسي خلال قمة لندن في مواجهة ويستهام يونايتد بعد إتمام صفقة انتقاله قادما من برشونة الإسباني الليلة الماضية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play