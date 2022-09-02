الدوري الإنجليزي يدخل مرحلة جديدة بعد صفقات هائلة

بعد إنفاق نحو ملياري جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار) على صفقات شراء اللاعبين عبر 20 ناديا يقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أعتاب مرحلة جديدة من الإثارة وخيبة الأمل والاحتجاجات والاستغناء عن المدربين والفشل والمجد.

وبعد يوم واحد من آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية أمس الخميس تستعد الفرق للعودة من جديد لأرض الواقع في الملاعب حيث يفترض أن يظهر مدى تأثير صفقات الانتقالات على أداء كل فريق بصورة فعلية.

رسميا.. تشيلسي يضم أوباميانغ ويعلن رحيل ألونسو.. وبرشلونة يتعاقد مع هيكتور بيليرين ويفشل في التخلص من ديباي https://t.co/bWabsuYXIu pic.twitter.com/wkBF8J6jk9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2022

وسيكون بوسع مشجعي إيفرتون السماح لأنفسهم بالتفاؤل بعد انضمام عدة لاعبين إلى الفريق لكن بحلول ظهر السبت سيلتقي فريق المدرب فرانك لامبارد مع الجار القوي ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب في قمة منطقة مرسيسايد.

وصارع فريق لامبارد من أجل النجاة من الهبوط في الموسم الماضي ولم يحقق أي فوز في الموسم الحالي حتى الآن لكنه تعاقد مع الكثير من الوجوه الجديدة من بينهم لاعبا الوسط إدريسا غاي وجيمس جارنر في آخر يوم من فترة الانتقالات أمس إضافة إلى المهاجم نيال موبيه لاعب برايتون.

وفاز إيفرتون مرة واحدة فقط في آخر 26 مواجهة مع الجار ليفربول في جميع المنافسات.

رسميا.. ليفربول يتعاقد مع آرثر ميلو من يوفنتوس https://t.co/FdTsstMWua pic.twitter.com/YQOIMwDpSp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وأنفق مانشستر يونايتد الذي فاز في آخر ثلاث مباريات أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، دفع أكثر من نصفها مقابل شراء البرازيليين كاسيميرو وأنطوني لكنه الأحد المقبل سيلتقي مع آرسنال اللندني الفريق الوحيد في البطولة الذي حصد العلامة الكاملة حتى الآن.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة تحرك آرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بذكاء وتعاقد مع جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشنكو من مانشستر سيتي لكن الرحلة إلى ملعب أولد ترافورد ستكون الاختبار الأصعب للفريق اللندني.

وفي أستون فيلا يتعرض المدرب ستيفن جيرارد لضغوط بعد أن خسر الفريق أربع من خمس مباريات خاضها حتى الآن قبل أن يلتقي مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب غدا السبت.

هل يحطم هالاند الرقم القياسي لمحمد صلاح في أكثر عدد للأهداف في موسم واحد؟ https://t.co/XyBeCBfezV pic.twitter.com/pQU1eY2haN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وضرب مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ضربته في سوق الانتقالات عندما تعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أحرز له تسعة أهداف في أول خمس مباريات يشارك فيها من بينها ثلاثيتان في آخر مباراتين.

وربما يبدأ مهاجم آرسنال السابق بيير إيمريك أوباميانغ مسيرته مع خط هجوم تشيلسي خلال قمة لندن في مواجهة ويستهام يونايتد بعد إتمام صفقة انتقاله قادما من برشونة الإسباني الليلة الماضية.