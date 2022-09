جيمي كاراغر "يخطف" هاتف مشجع أزعجه خلال مروره بين المشجعين (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرا جيمي كاراغر وهو ”يخطف“ هاتف أحد المعجبين من يده وهو يشق طريقه وسط حشد مضايق.

وظهر كاراغر، اللاعب السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا 44 عامًا، وهو يسير بين الجماهير في ملعب سيتي غراوند في نوتنغهام فورست يوم الأحد (28 أغسطس) أثناء مواجهة توتنهام هوتسبر.

Jamie Carragher snatches phone from fan after being 'riled up' in angry exchange , he has me blocked tag the filth bag in this 😆 pic.twitter.com/a5Vy79VzSV

— Christopher Rankin (@chrisrankinMUFC) September 1, 2022