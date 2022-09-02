جيمي كاراغر "يخطف" هاتف مشجع أزعجه خلال مروره بين المشجعين (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرا جيمي كاراغر وهو ”يخطف“ هاتف أحد المعجبين من يده وهو يشق طريقه وسط حشد مضايق.

وظهر كاراغر، اللاعب السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا 44 عامًا، وهو يسير بين الجماهير في ملعب سيتي غراوند في نوتنغهام فورست يوم الأحد (28 أغسطس) أثناء مواجهة توتنهام هوتسبر.

Jamie Carragher snatches phone from fan after being 'riled up' in angry exchange , he has me blocked tag the filth bag in this 😆 pic.twitter.com/a5Vy79VzSV — Christopher Rankin (@chrisrankinMUFC) September 1, 2022

وكان كاراغر يغطي المباراة كمحلل لقناة ”سكاي سبورتس“.

ويُظهر مقطع فيديو كاراغر وهو ”يخطف“ هاتفا محمولا من أحد المشجعين قبل أن يتبادل الكلمات مع مشجع آخر، ثم تم اصطحابه إلى جانب الملعب من أحد المضيفين.

وقلل كاراغر من شأن الحادث عندما تم الاتصال به للتعليق، وقال: ”كنت أسير من جزء من أرض المدينة إلى آخر، متجاوزًا بعض المعجبين الذين يهتفون بصوت عالٍ مع الكثير من المضايقات، بالنسبة لي لم يكن هناك نية للضرر من أي من الجانبين“.

ويُظهر مقطع فيديو كاراغر يشق طريقه من صندوق التعليقات أثناء عمله في المباراة التي فاز توتنهام فيها 2/0، بينما كان يسير مع المضيفين، ويبدو أن أحد المعجبين دفع هاتفه في وجه كاراغر بحسب صحيفة ”ميرور“.

وأضافت الصحيفة أن عدد من المشجعين ألقوا الشتائم على كاراغر، وأوضحت أنه يمكن سماع هتافات جماعية تحمل إساءات لكاراغر.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله: ”لقد حصل على الكثير من الإزعاج عندما كان ينزل الدرج ثم توقف وأمسك بهاتف أحد الفتيان، بدا أنه غاضب جدًا من كل ذلك“.

وتم إيقاف كاراغر سابقًا من شبكة ”سكاي“ بعد ظهور لقطات له وهو يبصق على فتاة مراهقة بعد مباراة في عام 2018.

وأصدر كاراغر اعتذارًا على الهواء مباشرة ولم يستأنف دوره مع ”سكاي“ لمدة خمسة أشهر بعد الحادث.