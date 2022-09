رسميا.. تشيلسي يضم أوباميانغ ويعلن رحيل ألونسو.. وبرشلونة يتعاقد مع هيكتور بيليرين ويفشل في التخلص من ديباي

أعلن تشيلسي رسميا التعاقد مع المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة، بينما أعلن البلوز رحيل ماركوس ألونسو الذي من المتوقع أن ينضم لبرشلونة.

وذكرت شبكة“سكاي“ أنه من المتوقع أن النادي اللندني دفع حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (11.56 مليون دولار) بالإضافة إلى التخلي عن ألونسو للتعاقد مع أوباميانغ الذي انضم إلى برشلونة في فبراير بعد مغادرة آرسنال.

وسجل الدولي الغابوني 13 هدفا في 24 مباراة مع النادي الكتالوني، لكنه خرج من حسابات النادي بعد أن تعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ واحتاج إلى ترك لاعبين للامتثال لقواعد الدوري الإسباني المالية.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.

Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022