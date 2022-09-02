رسميا.. تشيلسي يضم أوباميانغ ويعلن رحيل ألونسو.. وبرشلونة يتعاقد مع هيكتور بيليرين ويفشل في التخلص من ديباي

أعلن تشيلسي رسميا التعاقد مع المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة، بينما أعلن البلوز رحيل ماركوس ألونسو الذي من المتوقع أن ينضم لبرشلونة.

وذكرت شبكة“سكاي“ أنه من المتوقع أن النادي اللندني دفع حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (11.56 مليون دولار) بالإضافة إلى التخلي عن ألونسو للتعاقد مع أوباميانغ الذي انضم إلى برشلونة في فبراير بعد مغادرة آرسنال.

وسجل الدولي الغابوني 13 هدفا في 24 مباراة مع النادي الكتالوني، لكنه خرج من حسابات النادي بعد أن تعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ واحتاج إلى ترك لاعبين للامتثال لقواعد الدوري الإسباني المالية.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club. Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022

صفقة بيليرين

وأعلن برشلونة تعزيز الجبهة اليمنى بالتعاقد مع هيكتور بيليرين في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع آرسنال، وأوضح بيان برشلونة أن الظهير الإسباني سيوقع على عقد لمدة عام واحد، ينتهي في 30 يونيو 2023، مع شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.

وهيكتور بيليرين أحد الناشئين السابقين في برشلونة، وانضم لآرسنال في 2011.

بقاء ديباي

أعلن ممفيس ديباي البقاء في برشلونة رغم أنه كان مرشحا للرحيل إلى يوفنتوس خلال اليوم الأخير لفترة الانتقالات، ويدرك تماما عدم أهميته في النادي الكتالوني بعد انضمام رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إن رحيل المهاجم الهولندي كان إحدى العمليات التي كان برشلونة يفكر فيها حتى نهاية فترة الانتقالات الليلة.

ويدرك اللاعب نفسه أنه فقد الأهمية، وأنه بدأ كمهاجم سادس في خطط المدير الفني تشافي هرنانديز وقد درس فكرة رحيله المحتمل.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca — Memphis Depay (@Memphis) September 1, 2022

لكن قبل الساعة 12 ليلا بقليل، أعلن ممفيس استمراره في النادي عبر شبكات التواصل الاجتماعي قائلا: ”قررت البقاء في برشلونة. أنا ملتزم تمامًا بالمساهمة في النجاح الرياضي للنادي“.

ووصل ممفيس ديباي إلى برشلونة الصيف الماضي مجانا بعد إنهاء عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي ووقع لمدة موسمين، لذا سيكون الصيف المقبل حرا مرة أخرى.

وجاء التعاقد مع ديباي بناء على طلب مواطنه رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة، إذ إنه معجب منذ فترة طويلة بإمكانات ديباي وسبق له تدريبه في منتخب هولندا حتى ترك منصبه من أجل قيادة برشلونة قبل عامين.

وتقاسم ديباي، الذي لعب أيضا في أيندهوفن ومانشستر يونايتد، صدارة هدافي الدوري الفرنسي الموسم قبل الماضي مع ليون برصيد 20 هدفا، وجاء فقط خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي رحل فيه المدافع الأمريكي سيرجينو ديست إلى ميلان لمدة عام على سبيل الإعارة مع وجود بند يجعل هذا الانتقال نهائيا في نهاية المطاف.

وانضم ديست، الذي تخرج من أكاديمية الشباب في أياكس أمستردام ولعب 17 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة، إلى برشلونة من الفريق الهولندي في 2020.

وخاض اللاعب البالغ عمره 21 عاما 72 مباراة إجمالا مع الفريق الإسباني وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة.