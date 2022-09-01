ليستر ضد مانشستر يونايتد.. كريستيانو رونالدو كاد يكرر هدفه التاريخي في مرمى يوفنتوس (فيديو)

كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يسجل هدفا تاريخيا شبيها بالهدف الذي سجله على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2018.

ولعب رونالدو ضربة مقصية في مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب كينغ باور، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

What a beautiful try.pic.twitter.com/hadzaB6Tj4 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 1, 2022

وجلس كريستيانو رونالدو على دكة الاحتياط للمرة الثالثة على التوالي وشارك في الدقيقة 68 بدل سانشو.

وفاز مانشستر يونايتد 1/0 على مضيفه ليستر سيتي، يوم الخميس، على ملعب كينغ باور في الجولة الخامسة من البريميرليغ.

وجاء هدف المباراة بتوقيع جادون سانشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بداني ورد حارس ليستر سيتي بعد تمريرة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 23.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الخامس، في حين يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، مقابل 13 لمانشستر سيتي، و11 لتوتنهام، و 10 نقاط لبرايتون.

وجمدت الخسارة رصيد ليستر سيتي عند نقطة وحيدة من تعادل في حين خسر 4 مرات، وتلقت شباكه 11 هدفا ويقبع في المركز الأخير.

وفشل مانشستر يونايتد في الفوز في آخر 5 مباريات على ليستر سيتي قبل فوز اليوم الخميس، حيث فاز ليستر سيتي 3 مرات وتعادلا مرتين.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في مختلف المسابقات فاز اليونايتد في 5 مباريات، وفاز ليستر سيتي 3 مرات، وتعادلا مرتين.

وفي أبرز مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب آرسنال مع مانشستر يونايتد يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.