ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يحقق الفوز الثالث تواليا بتجاوز ليستر سيتي

حقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه 1/0 على مضيفه ليستر سيتي، اليوم الخميس، على ملعب كينغ باور في الجولة الخامسة من البريميرليغ.

جاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع جادون سانشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بداني ورد حارس ليستر سيتي بعد تمريرة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 23.

وللمرة الثالثة على التوالي جلس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة الاحتياط وشارك في الدقيقة 68 بدل سانشو، في حين شارك الوافد الجديد البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 59.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الخامس، في حين يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، مقابل 13 لمانشستر سيتي، و11 لتوتنهام، و10 نقاط لبرايتون.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد ليستر سيتي عند نقطة وحيدة من تعادل في حين خسر 4 مرات، وتلقت شباكه 11 هدفا ويقبع في المركز الأخير.

وفشل مانشستر يونايتد في الفوز في آخر 5 مباريات على ليستر سيتي قبل فوز اليوم الخميس، حيث فاز ليستر سيتي 3 مرات وتعادلا مرتين.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في مختلف المسابقات فاز اليونايتد في 5 مباريات، وفاز ليستر سيتي 3 مرات، وتعادلا مرتين.

وفي أبرز مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب ليفربول مع إيفرتون، وتشيلسي مع ويستهام، ونيوكاسل مع كريستال بالاس، وتوتنهام مع فولهام، ومانشستر سيتي مع أستون فيلا، أما مباراة قمة الجولة فتجمع آرسنال مع مانشستر يونايتد يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.