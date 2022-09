ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يحقق الفوز الثالث تواليا بتجاوز ليستر سيتي

حقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه 1/0 على مضيفه ليستر سيتي، اليوم الخميس، على ملعب كينغ باور في الجولة الخامسة من البريميرليغ.

جاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع جادون سانشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بداني ورد حارس ليستر سيتي بعد تمريرة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 23.

Three points in the bag 💪#MUFC || #LEIMUN

— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022