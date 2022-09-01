الاتحاد الإنجليزي يحقق في أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل

بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا بعد أن اشتبك طاقم تدريب نيوكاسل يونايتد مع فريق ليفربول خلال الأول أمام الريدز، مساء أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسل من خلال تسديدة ألكسندر إيزاك، لكن ليفربول قاوم في الشوط الثاني وتعادل له روبرتو فيرمينو قبل أن يضمن فابيو كارفاليو النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بهدف رائع في الوقت بدل الضائع.

وأصبح ليفربول غاضبا بشكل متزايد من تكتيكات إضاعة الوقت لنيوكاسل واحتفل بالفائز في اللحظات الأخيرة إلى أقصى حد.

وأثارت الاحتفالات بهذا الهدف الدراماتيكي رد فعل غاضبا على الخطوط الجانبية من نيوكاسل الذي تحرك نحو طاقم ليفربول.

ويبدو أن الأمور قد تكون خرجت عن السيطرة، حيث يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الآن في مزاعم أن أحد أعضاء طاقم تدريب نيوكاسل ألقى زجاجة باتجاه منطقة ليفربول الفنية.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من جانب الملعب أحد أعضاء فريق العمل وهو يرمي شيئا باتجاه مقعد ليفربول.

وتلا ذلك اشتباك بين اللاعبين والموظفين من كلا الفريقين، مع محاولة الفصل بين الجانبين.

ووسط الاشتباكات، بدا جون أشتربيرغ مدرب حراس مرمى ليفربول وهو يمسك بإصبعين تجاه طاقم نيوكاسل.

كما تم إبعاد سيمون ويذرستون مدرب في نيوكاسل، بينما تم سحب البديل فابيان شار إلى مقعده.

وبعد صافرة النهاية، أطلق مشجعو ليفربول صيحات الاستهجان بصوت عال على لاعبي نيوكاسل وطاقم العمل مع استمرار المشاهد المتوترة.

ورفض مدرب نيوكاسل إيدي هاو التعليق على الأحداث، رغم أنه أصر على أنه ليس لديه مشكلة مع صافرات الاستهجان التي تلقاها فريقه.

شجار بين دكتي بدلاء ليفربول ونيوكاسل بعد الهدف القاتل لفابيو كارفاليو (فيديو) https://t.co/goI6pxl7ge pic.twitter.com/h5hqPhTmVy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وقال هاو: ”ليس لدي أي فكرة. كنت أركز على ما حدث للتو. لم أره بأمانة. لقد استدرت في هذا الاتجاه للاحتفال“.

وأضاف: ”عندما استدرت فوجئت بما حدث على الجانب الآخر ؛لذلك لا يمكنني قول أي شيء حيال ذلك“.

ويحتل نيوكاسل حاليا المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أنه فاز بواحدة فقط من مبارياتهم الخمس حتى الآن هذا الموسم.

ويستضيف نيوكاسل كريستال بالاس في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، يوم السبت، وستكون رحلتهم القادمة خارج أرضهم بعد أسبوع من الذهاب إلى وست هام.