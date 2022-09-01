تقرير: تشيلسي يتوصل إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع أوباميانغ

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“، اليوم الخميس، أن تشيلسي توصل إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ، بينما سيذهب المدافع ماركوس ألونسو في الاتجاه الآخر.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يدفع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (11.56 مليون دولار)، بالإضافة إلى التخلي عن ألونسو للتعاقد مع أوباميانغ الذي انضم إلى برشلونة، في فبراير/ شباط، بعد مغادرة آرسنال.

وسجل الدولي الجابوني 13 هدفًا في 24 مباراة مع النادي الكتالوني، لكنه خرج من حسابات النادي بعد أن تعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، واحتاج إلى ترك لاعبين للامتثال لقواعد الدوري الإسباني المالية.

وإذا تمت صفقة انتقال أوباميانغ إلى تشيلسي، سيعود اللاعب إلى الدوري الممتاز بعد 7 أشهر بعد أن لعب مع غريم تشيلسي اللندني آرسنال لمدة 4 سنوات.

كما سيتم لم شمله مع المدرب توماس توخيل، بعد أن عمل الثنائي سابقًا معًا في نادي بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2018-2019، وقاد آرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي، لكنه واجه خلافًا مع آرسنال ومدربه ميكل أرتيتا، الموسم الماضي، بسبب مشاكل انضباطية.

وعانى أوباميانغ الذي يتبقى على عقده مع برشلونة 3 سنوات، من إصابة في الفك خلال عملية سطو مسلح على منزله، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ولعب تشيلسي دون مهاجم بارز بعد عودة روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة في نهاية الموسم، بينما عاد تيمو فيرنر إلى رازن بال شبورت لايبزيغ.

وتعاقد النادي اللندني مع عدد من اللاعبين البارزين، خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك رحيم سترلينغ، وكاليدو كوليبالي.