هل يحطم هالاند الرقم القياسي لمحمد صلاح في أكثر عدد من الأهداف بموسم واحد؟

إذا كان إرلينغ هالاند هو بالفعل وريث كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فإنه لا يضيع أي وقت بحصد الأرقام تلو الأخرى لإثبات ذلك خاصة بعدما سجل 9 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ليكون مرشحًا بقوة لتحطيم رقم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي سجل 32 هدفًا في موسم واحد.

الاحتمال هو أننا قد لا نرى إنجازات تهديفية مثل رونالدو وميسي خلال فترة وجودهما في إسبانيا، لكن بداية هالاند في مانشستر سيتي زادت – على الأقل – من احتمالية تحقيق ذلك.

على رابطة الدوري الإنجليزي زيادة عدد الكرات في مباريات مانشستر سيتي لأن هناك كرة ستذهب غالبا إلى منزل هالاند مع نهاية كل مباراة.#مانشستر_سيتي @Cityarabia @premierleague pic.twitter.com/h1HZtHZiue — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

الرقم القياسي للنرويجي حتى الآن هو 5 مباريات و 9 أهداف بعد ثاني ثلاثية له في 5 جولات ساعدت سيتي على الفوز 6-صفر على نوتنغهام فورست في استاد الاتحاد يوم الأربعاء.

ولم يسجل أي لاعب المزيد من الأهداف في أول 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي، وبالطريقة التي يسير بها هالاند، فمن غير المرجح أن يكون آخر رقم قياسي يحطمه هذا الموسم.

ولوضع قدراته في سياقها الصحيح، احتاج سيرجيو أغويرو أكثر من 3 سنوات وما يقرب من 100 مباراة ليسجل ثلاثية في الدوري مع السيتي، لكن هالاند فعل ذلك في أقل من شهر، ولم يلعب سوى 90 دقيقة كاملة مرة واحدة خلال تلك الفترة.

وقال المدير الفني لسيتي بيب غوارديولا بعد ذلك: ”ما فعله في النرويج، والنمسا، وألمانيا، يحاول القيام به هنا، وأول لمسة بالكرة يسجل هدفًا، وكنا نعرف ذلك. يسجل دائمًا الأهداف. يمكن إيقافه عندما لا نلعب جيدًا ، لكننا نحاول اللعب بطريقة مناسبة لحقيقة أننا نخلق فرصًا لموهوبينا في خط الهجوم لتسجيل الأهداف“.

وفي 68 دقيقة ضد فورست، سدد هالاند الكرة 16 مرة، لكنه تمكن من 4 تسديدات 3 على المرمى و 3 أهداف. لقد ساهم بـ 105 لمسات حتى الآن هذا الموسم ويبلغ متوسط هدف كل 11.6 دقيقة، ولا شك أنها عودة مخيفة في وقت مبكر جدًا من مسيرته مع مانشستر سيتي.

وقال هالاند: ”لقد كان الأمر جيدًا حتى الآن، أنا لا أشكو، وستكون هناك الكثير من المباريات، لذلك من المهم أن نستمر ونستمتع بقدر ما نستطيع، ولا شيء آخر يمكن قوله.“

وباستثناء إيلكاي جندوغان، يقول غوارديولا إن هالاند لا يزال يحاول التكيف مع زملائه في الفريق، على الرغم من أن سماته الجسدية وحدها كافية لإثارة قلق الدفاعات.

هالاند يحطم رقما قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي https://t.co/tvDLFYrh7k pic.twitter.com/2cyWng8ghU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

أرقام جديدة

سجل هالاند بالفعل أهدافًا، في أغسطس/آب، أكثر من هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وإنجلترا الدولي في موسمه الحادي عشر في الدوري الإنجليزي.

وبدأ النجم المصري يشعر بالقلق على رقمه القياسي الذي سجل خلاله 32 هدفًا في موسم من 38 مباراة في موسم 2017-2018، وبدا يشعر أن هذا الرقم مهدد أيضًا. خاصة أن ”صلاح“ بدأ الموسم بثلاثة أهداف في أول 5 مباريات.

ويمتلك هالاند بداية قوية بستة أهداف على الرغم من أن غوارديولا يعتقد أن المهاجم النرويجي لن يقيس سوى النجاح هذا الموسم في الألقاب.

وقال: ”أعتقد أن ما يريده هو الفوز بالألقاب، ومع معرفته قليلًا، لا أعرف ما إذا كان سيكون سعيدًا بتحطيم الأرقام القياسية إذا لم نفز بالألقاب، وإذا لعبنا جيدًا سيكون لديه المزيد من الفرص، وأعلم أن إرلينغ سعيد بتسجيل الأهداف، لكن ما يريده هو الفوز، وإذا حطم الأرقام القياسية ولم نفز لن يكون سعيدًا.“

والتحدي الذي يواجه هالاند هو الثبات، وهو أمر أتقنه رونالدو وميسي في ريال مدريد وبرشلونة على التوالي، وفي 9 سنوات في سانتياغو برنابيو، سجل رونالدو 450 هدفًا مذهلًا في 438 مباراة، وفي غضون ذلك قضى ميسي 13 موسمًا متتاليًا في برشلونة، بين عامي 2008 و 2021، وسجل 30 هدفًا على الأقل، وبين عامي 2009 و 2019، سجل 40 هدفًا على الأقل في كل موسم.

الأرقام مذهلة

وفي حين أن ”هالاند“ يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، لا يزال بعيدًا عن مطابقة تلك الإنجازات، لكنه بات تهديدًا واضحًا لأرقام النجمين الكبيرين، وإذا استمر على هذا النحو فإنه مستعد لتولي المسؤولية خلفًا لرونالدو وميسي.