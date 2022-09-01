شجار بين دكتي بدلاء ليفربول ونيوكاسل بعد الهدف القاتل لفابيو كارفاليو (فيديو)

شهد لقاء ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة حيث حول ليفربول تأخره بهدف السويدي ألكساندر إيزاك، لفوز بهدفين سجلهما البرازيلي روبيرتو فيرمينو والشاب فابيو كارفاليو.

وأدى الهدف القاتل لفابيو كارفاليو في الدقيقة الـ8 من الوقت بذل الضائع لشجار بين دكة بدلاء فريق ليفربول ودكة بدلاء نيوكاسل يونايتد إذ تبادل الطرفان الشتائم والاتهامات.

One of the Newcastle staff threw a bottle at #Liverpool's bench as they were celebrating…pic.twitter.com/kYvHjLJ0oP — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 31, 2022

ورفع المدرب المساعد لفريق ليفربول الهولندي جون اختربرغ شارة النصر في وجه دكة بدلاء نيوكاسل؛ ما دفعهم لرمي بعض الأشياء على دكة بدلاء ليفربول وخصوصا في وجه المدرب الألماني يورغن كلوب.

ولم يتقبل نيوكاسل ودكة بدلائه وطاقمه الفني والإداري أن حكم اللقاء أضاف دقيقتين للوقت بدل الضائع المقرر سابقا وهو ما مكن ليفربول من تسجيل الهدف القاتل، فيما عبر كلوب عن غضبه من سلوك لاعبي نيوكاسل بإضاعة الوقت.

وأكد كلوب أن لاعبي نيوكاسل بالغوا في إضاعة الوقت وإدعاء الإصابة، وأعتبر الفوز بتلك الطريقة مثاليا لمقاومة مثل هذا السلوك.

وقال مدرب ليفربول بعد اللقاء ”سجلنا في الدقيقة الـ98 إنها الإجابة المثالية لما حصل، أنا سعيد بهذا وليس هناك شيء لأضيفه، إنها أفضل وسيلة للفوز بلقاء في كرة القدم“.

Think that’s John Achterberg giving the Newcastle bench the Vs that set them off on Fab’s goal. John represented all of us at that moment. I felt seen #LFC #Liverpool pic.twitter.com/ENeT38Iwtl — Kevin Murphy (@KevinPaulMurphy) August 31, 2022

وأضاف كلوب “ لست في حاجة لمثل هذا كل أسبوع، لكن مرة أو مرتين في الموسم جيدة، إنه أفضل وقت للفوز بهذا اللقاء“.

وأضاف الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في اللقاء لكن الحكم أندري مارينير ترك اللقاء يستمر لمدة تزيد عن دقيقتين استغلها ليفربول وسجل هدف الفوز بطريقة رائعة لنجمه الشاب فابيو كارفاليو.

وقال كلوب عن الهدف ”إنه هدف رائع للاعب شاب كان عيد ميلاده أمس، إنه شاب رائع ”

وأضاف ”إذا كان الشاب جيدًا كما هو، فإنه يحتاج أيضًا إلى لحظات إذ تحصل عليها حقًا، وهذا الهدف يساعد كثيرا بلا شك“.