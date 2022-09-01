برشلونة يحسم صفقة ألونسو خلال ساعات وألبا يرفض الانتقال إلى إنتر

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة وافق مبدئيا على انتقال لاعبه جوردي ألبا إلى إنتر ميلان الذي كان مهتمًا بالفعل باللاعب الكتالوني العام الماضي، واقترب من حسم صفقة ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي.

كما كشف الصحفي جيرارد روميرو عبر قناته على موقع Twitch، توصل برشلونة وإنتر ميلان إلى اتفاق بشأن انتقال جوردي ألبا، لكن اللاعب يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة.

ووفقًا لهذه المعلومات، سيتحمل النادي الإيطالي 40٪ من راتب لاعب برشلونة، الذي لم يعطِ الموافقة على العملية في الوقت الحالي، ومن حيث المبدأ لا يريد الرحيل عن النادي الكتالوني.

واعترفت مصادر من نادي برشلونة استشارها الصحفي للحصول على هذه المعلومات، باهتمام إنتر ميلان بألبا، لكنها نفت مبدأ الاتفاق مع النادي الإيطالي على انتقاله. حتى أنهم أشاروا إلى أنه لا يوجد عرض قاطع له من إنتر، بينما كانوا متشككين بشأن احتمال موافقة ألبا على المغادرة.

وقالت مصادر أخرى من غرفة خلع الملابس إن العرض لا يزال غير جدي، بمعنى أن كل شيء لا يزال مفتوحًا. في غضون ذلك، لم يرد وكيل أعمال ألبا على الاستفسار بشأن هذا العرض.

وفي برشلونة، يدركون أن رحيل ألبا معقد، لكنهم لا يريدون استبعاد أي سيناريو حتى نهاية فترة الانتقالات بنهاية اليوم. إذا وافق المدافع على الرحيل على سبيل الإعارة إلى إنتر، فإن برشلونة سيبقي على محاولات التعاقد مع ماركوس ألونسو مع وجود الشاب أليخاندو بالدي في مركز الظهير الأيسر.

وبالطبع الاهتمام كبير بمدافع تشيلسي، لكن هناك حاجة لإنهاء ذلك قبل نهاية فترة الانتقالات اليوم.

وكان إنتر ينتظر رحيل روبن جوسينز إلى باير ليفركوزن وإذا تم حسم الصفقة سيسعون على الفور للتعاقد مع ظهير أيسر ليحل محله.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ألبا لا ينوي المغادرة إلى إنتر ميلان على الرغم من الاتفاق الذي توصل إليه برشلونة مع الإيطاليين.

ويواجه النادي الكتالوني مشكلة كبيرة في فاتورة الرواتب التي يجب عليه تقليلها لمحاولة جلب تعاقدات جديدة. ويدخل ألبا ضمن الأعلى أجرا في الفريق، إذ حاول النادي خفض راتبه ولكن دون جدوى.

لهذا السبب، حاول النادي إيجاد وجهة له. وفي الأيام الأخيرة كانت هناك اتصالات بين الناديين لمعرفة كيف يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المدافع الدولي السابق.

وقالت الصحيفة ذاتها إن ألونسو سيوقع لبرشلونة في وقت لاحق اليوم باستثناء حدوث مفاجأة هائلة. هذا يعني أن المنافسة في الجانب الأيسر ستكون هائلة. وسيجلس ألبا بديلا في العديد من المباريات. على الرغم من ذلك، يريد الاستمرار في برشلونة.