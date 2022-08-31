هالاند يحطم رقما قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

أصبح هالاند أول لاعب يسجل تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول خمس مباريات يشارك فيها بالبطولة.

حطم النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رقما قياسيا في البطولة بفضل ”هاتريك“ في الفوز بستة أهداف نظيفة على الصاعد حديثا نوتنغهام فورست، الأربعاء.

وقالت إحصاءات OPTA إن مهاجم بروسيا دورتموند السابق سجل تسعة أهداف في أول خمس مباريات في الدوري الممتاز ليحقق رقما قياسيا جديدا بتجاوزه ميك كوين وسيرجيو أغويرو وكلاهما سجل ثمانية أهداف.

وواصل هالاند بدايته المثالية مع مانشستر سيتي وسجل ثلاثة أهداف في 38 دقيقة، ليقود حامل اللقب لفوز ساحق، ورفع رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات بالدوري منذ انتقاله من بروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بعدما فعل الأمر ذاته أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

هالاند يوجه الشكر لوالده ولوكيل اللاعبين الراحل مينو رايولا على "اختيار النادي المناسب له".#مانشستر_سيتي_نوتينغهام pic.twitter.com/LRSJYvmXiz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

ومنح المهاجم النرويجي التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 12 بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودين في شباك الحارس دين هندرسون الذي فشل في إبعاد الكرة، ليتبادل لاعبو سيتي الكرة ويمرر فودين إلى هالاند ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية.

كما سجل مانشستر سيتي أكثر من خمسة أهداف في مباراة بالدوري الممتاز للمرة 32 تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، والتي تمثل 14٪ من مبارياتهم تحت قيادته (32/233).

ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي وأصبحت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني والوافد الجديد على سيتي جوليان ألفاريز هدفين إضافيين ليحقق فريق المدرب غوارديولا فوزه الرابع في خمس مباريات وبرصيد 19 هدفا، ويملك 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر والذي واصل انتصاراته وحقق العلامة الكاملة.

وعادل مانشستر سيتي الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأطول سلسلة انتصارات في يوم محدد من الأسبوع (21 مباراة يوم الأربعاء).