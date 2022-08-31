ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح نوتنغهام.. آرسنال يتصدر.. ليفربول يصعق نيوكاسل

واصل إرلينغ هالاند بدايته المثالية مع مانشستر سيتي وسجل ثلاثة أهداف في 38 دقيقة، ليقود حامل اللقب لفوز ساحق 6-صفر على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ورفع هالاند رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات بالدوري منذ انتقاله من بروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بعدما فعل الأمر ذاته أمام كريستال بالاس يوم السبت.

ومنح المهاجم النرويجي التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 12 بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودن في شباك الحارس دين هندرسون.

وفشل بعدها الحارس هندرسون في إبعاد الكرة ليتبادل لاعبو سيتي الكرة ويمرر فودن إلى هالاند ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية.

ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي وأصبحت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز هدفين إضافيين ليحقق فريق المدرب بيب غوارديولا فوزه الرابع في خمس مباريات وبرصيد 19 هدفا، ويملك 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.

FULL-TIME Man City 6-0 Nottingham Forest The hosts dominated from start to finish. Erling Haaland scored a first-half hat-trick and Julian Alvarez opened his #PL account#MCINFO pic.twitter.com/6G2hA9CF2X — Premier League (@premierleague) August 31, 2022

آرسنال يهزم فيلا 2-1 ويحافظ على العلامة الكاملة

وفي مباراة أخرى، سجل غابرييل جيسوس هدفا وأضاف جابرييل مارتينيلي هدفا قرب النهاية ليفوز آرسنال 2-1 على أستون فيلا ويحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وهز اللاعبان البرازيليان الشباك بواقع هدف في كل شوط ليخرج أرسنال بفوز مستحق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من أول خمس مباريات.

افتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 31 وأحرز مارتينيلي هدف الانتصار في الدقيقة 77، وبعد ثلاث دقائق من نجاح فيلا في إدراك التعادل بواسطة دوجلاس لويز من ركلة ركنية مباشرة.

وهذه الخسارة الرابعة لفيلا في خمس مباريات لتزداد الضغوط بالتالي على المدرب ستيفن جيرارد.

FULL-TIME Arsenal 2-1 Aston Villa Gabriel Martinelli's goal means Arsenal's 100% record remains intact, after Douglas Luiz had cancelled out Gabriel Jesus' opener#ARSAVL pic.twitter.com/hTDXjLBxmR — Premier League (@premierleague) August 31, 2022

هدف كارفاليو القاتل يمنح ليفربول فوزا مثيرا على نيوكاسل

أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتقدم ألكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل قبل الاستراحة في ظهوره الأول في الدوري قادما من ريال سوسيداد.

لكن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، قبل أن يأتي الهدف القاتل في الثواني الأخيرة.

الشاب كارفالو يسجل هدفا في الدقيقة 98 ليمنح #ليفربول فوزًا قاتلا على نيوكاسل.#ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/JFH1fUFRbV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

وأصبح رصيد ليفربول ثماني نقاط من خمس مباريات وتقدم إلى المركز الخامس وبفارق سبع نقاط عن آرسنال المتصدر.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط ويحتل المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: