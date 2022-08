ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح نوتنغهام.. آرسنال يتصدر.. ليفربول يصعق نيوكاسل

واصل إرلينغ هالاند بدايته المثالية مع مانشستر سيتي وسجل ثلاثة أهداف في 38 دقيقة، ليقود حامل اللقب لفوز ساحق 6-صفر على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ورفع هالاند رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات بالدوري منذ انتقاله من بروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بعدما فعل الأمر ذاته أمام كريستال بالاس يوم السبت.

ومنح المهاجم النرويجي التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 12 بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودن في شباك الحارس دين هندرسون.

وفشل بعدها الحارس هندرسون في إبعاد الكرة ليتبادل لاعبو سيتي الكرة ويمرر فودن إلى هالاند ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية.

ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي وأصبحت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز هدفين إضافيين ليحقق فريق المدرب بيب غوارديولا فوزه الرابع في خمس مباريات وبرصيد 19 هدفا، ويملك 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.

FULL-TIME Man City 6-0 Nottingham Forest

The hosts dominated from start to finish. Erling Haaland scored a first-half hat-trick and Julian Alvarez opened his #PL account#MCINFO pic.twitter.com/6G2hA9CF2X

— Premier League (@premierleague) August 31, 2022