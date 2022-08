ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاتريك هالاند يطير به إلى الصدارة

انفرد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد إحرازه ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في شباك نوتنغهام فورست، في لقاء الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالبريميرليغ.

وأحرز هالاند أهداف مانشستر سيتي الثلاثة في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم السيتي بثلاثية نظيفة.

هالاند، خلال أحرز الأهداف الثلاثة في الدقائق 12 و23 و38 من شوط المباراة الأول، ليعد الهاتريك الثاني تواليًا الذي يسجله المهاجم النرويجي مع مانشستر سيتي خلال مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

