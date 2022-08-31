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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاتريك هالاند يطير به إلى الصدارة
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 19:22 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 20:30 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاتريك هالاند يطير به إلى الصدارة

انفرد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد إحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك نوتنغهام فورست، في لقاء الفريقين

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انفرد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد إحرازه ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في شباك نوتنغهام فورست، في لقاء الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالبريميرليغ.

وأحرز هالاند أهداف مانشستر سيتي الثلاثة في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم السيتي بثلاثية نظيفة.

هالاند، خلال أحرز الأهداف الثلاثة في الدقائق 12 و23 و38 من شوط المباراة الأول، ليعد الهاتريك الثاني تواليًا الذي يسجله المهاجم النرويجي مع مانشستر سيتي خلال مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

ويستضيف نادي مانشستر سيتي نادي نوتنغهام فورست ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف آرسنال المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نوتنغهام فورست في المركز 14 برصيد 4 نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

2022-08-1-388

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