هيئة المحلفين تفشل في التوصل لحكم في قضية اعتداء جيجز على صديقته السابقة

أعفيت هيئة المحلفين في قضية رايان جيجز من مهام عملها بعد الفشل في التوصل لحكم في الاتهامات الموجهة ضد لاعب مانشستر يونايتد السابق بالاعتداء على صديقته السابقة والتصرف بسلوك قهري.

ويواجه جيجز (48 عاما)، الذي استقال من منصبه كمدرب لمنتخب ويلز بسبب القضية، اتهامات بالتسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفل وضرب أختها الصغرى إيما، كما أنه يواجه اتهاما يتعلق بالسلوك القهري والسيطرة.

ولم تتمكن هيئة المحلفين المكونة من سبع سيدات وأربعة رجال من التوصل إلى حكم في القضية التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع.

ويملك الادعاء الملكي سبعة أيام لتحديد إمكانية إعادة المحاكمة.

ودفع جيجز ببراءته من الاتهامات وقال دفاعه إن المزاعم ”تستند إلى التشويه والمبالغة والأكاذيب“.

وألقي القبض على اللاعب السابق ليونايتد، والذي قال إنه يتطلع إلى تبرئة اسمه، لأول مرة في القضية وأفرج عنه بكفالة في نوفمبر تشرين الثاني 2020.