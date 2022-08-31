تين هاغ يحسمها: كريستيانو رونالدو لن يرحل عن مانشستر يونايتد

حسم الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، مسألة بقاء كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، مؤكدا أن ”الدون“ لن يرحل في الميركاتو الحالي.

وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم الثلاثاء ”بقاء رونالدو معنا أمر واضح، نحتاج للاعبين أصحاب الجودة، نحتاج لاعبين مميزين في ظل ازدحام الجدول بالمباريات“.

وأضاف ”كما إن وان بيساكا سيبقى، هذا الفريق سيظل كما هو من سبتمبر حتى يناير على الأقل، ولكننا سنلعب بهذا الفريق هذا الموسم“.

🚨 Cristiano Ronaldo will STAY at Manchester United, Erik ten Hag confirms. pic.twitter.com/iJEBUwFVJv — SPORTbible (@sportbible) August 31, 2022

وكانت تقارير عديدة تحدثت عن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، من أجل الانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولكن على غير المتوقع فإن البرتغالي لم يتلق أي عروض رسمية لشرائه.

فيما أشارت صحيفة “ذا أثلتيك” الشهيرة، إلى إن العرض الوحيد الذي تلقاه كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية كان من نادي الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة الموثوقة إنه حتى الآن لم يتلق رونالدو أي عروض من أندية دوري أبطال أوروبا، وإن العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه من الهلال السعودي، والذي رفضه بسبب رغبة النجم البرتغالي في البقاء في الدوريات الكبرى بأوروبا.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو سيضطر للاستمرار مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ولعب الدوري الأوروبي وذلك بعدما لاحظ البعض تغييرا إيجابيا في موقفه بالتدريبات.

ويلتقي مانشستر يونايتد، بنظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الخميس.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة.