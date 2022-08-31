توخيل بعد هزيمة تشيلسي من ساوثهامبتون: لسنا أقوياء بما يكفي

اتهم توماس توخيل، مدرب تشيلسي، فريقه بأنه لم يكن قويا بما يكفي خلال الخسارة 2-1 على ملعب ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

ومنح هدف رحيم سترلينغ الثالث في مباراتين، تشيلسي التقدم مبكرا، لكن ثنائية من روميو لافيا وآدم أرمسترونغ قلبت المباراة لصالح أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يظهر الضيوف بشكل جيد بعد الاستراحة حيث تلقى الفريق اللندني الخسارة الثانية على التوالي خارج أرضه.

وما أقلق توخيل هو الطريقة التي فقد بها فريقه السيطرة على المباراة على الرغم من تقدمه في النتيجة.

وقال توخيل للصحفيين ”من الواضح أننا لسنا حازمين بما يكفي في الوقت الحالي للفوز بهذه المباريات خارج أرضنا“.

”ركلة ثابتة مرة أخرى، دفاع سيئ مرة أخرى، ثم نفقد توازننا. لم نكن أقوياء بما يكفي كفريق للرد“.

ترتيب الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزًا دراميًا https://t.co/UQxNNci5hu pic.twitter.com/oXo7VDrLD3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

وابتعد تشيلسي بالفعل عن الصدارة بعدما حصد سبع نقاط من مبارياته الخمس الأولى، ويأمل توخيل أن يتحقق شيء ما قبل نهاية فترة الانتقالات هذا الأسبوع.

وكان الفريق دون المصابين نغولو كانتي وريس جيمس والموقوف كونور غالاغر، لكن توخيل لم يقدم أي أعذار.

وقال المدرب الألماني ”لا يكفي الفوز بمباريات خارج أرضنا، لا يكفي أن نلعب 20-25 دقيقة بالمستوى الذي نريده. من السهل جدا أن نخلّ بتوازننا ومن ثم نخسر“.

”الأمر سهل للغاية. لقد حدث ضد ليدز. نحن بحاجة إلى فهم السبب وإيجاد الحلول. نفقد التركيز ونفقد خطتنا والاتساق، من السهل جدا التغلب علينا. نحتاج إلى إجابات، نحتاج إلى التقدم ولعب مستوى أعلى إذا لزم الأمر“.

وبعد الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من الموسم، كان رد فعل ساوثهامبتون جيدا وهو الآن يملك نفس رصيد تشيلسي ولكل منهما سبع نقاط.