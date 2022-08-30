ترتيب الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزًا دراميًا

استمرت بداية تشيلسي المتعثرة للموسم الجديد، حيث تعرض للخسارة 2-1 أمام ساوثامبتون صاحب الأرض ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن رحيم سترلينغ منحه تقدمًا مبكرًا.

وسجل سترلينغ في الدقيقة 23 وهو هدفه الثالث في مباراتين، لكن تقدم تشيلسي لم يدم طويلًا.

وتعادل روميو لافيا بعدها بخمس دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

ثم قلب آدم أرمسترونج المباراة رأسًا على عقب في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، حيث أنهى الكرة بشكل رائع في الشباك ليختتم تحركًا رائعًا من قبل أصحاب الأرض.

ولم يتمكن تشيلسي الذي خسر أمام ليدز يونايتد في مباراته السابقة خارج أرضه، من ترك بصمة كبيرة في مواجهة ساوثامبتون، الذي لم يكل في الشوط الثاني، على الرغم من امتلاك تشيلسي الكرة كثيرًا.

ورفع فوز ساوثامبتون رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات، وهو نفس رصيد تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل.

ساوثهامبتون يهزم #تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي، البلوز يتلقون الخسارة الثانية هذا الموسم!. pic.twitter.com/pgZCOI6fNQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

فولهام يضع حدًا لمسيرة برايتون الخالية من الهزائم

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفه رقم 100 مع فولهام في الفوز 2-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لينهي أطول مسيرة للضيوف دون هزيمة في دوري الأضواء، اليوم الثلاثاء.

وبعد شوط أول دون فرص تقريبًا، افتتح ميتروفيتش التسجيل في الدقيقة 48 عندما أرسل نيسكينز كيبانو تمريرة عرضية ليطلق المهاجم الصربي تسديدة استقرت في المرمى ويحرز هدفه المئة مع فولهام في كافة المسابقات.

وضاعف فولهام النتيجة بعد 7 دقائق عندما أرسل أندرياس بيريرا الكرة إلى لويس دانك لتصطدم به بقوة وتسكن شباك فريقه وتزداد الأمور صعوبة لفريق المدرب جراهام بوتر.

وعاد برايتون للمباراة بعد 3 دقائق فقط، عندما أسقط بوبي دي كوردوفا ريد ببيرفيس إستوبينان داخل المنطقة، ليسدد أليكسيس ماك أليستر ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس بيرند لينو.

FULL-TIME Fulham 2-1 Brighton Aleksandar Mitrovic and a Lewis Dunk own goal seals the points for Fulham despite Alexis Mac Allister’s penalty#FULBHA pic.twitter.com/E4yiUvR9LR — Premier League (@premierleague) August 30, 2022

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فريق المدرب ماركو سيلفا إلى 8 نقاط من 5 مباريات، فيما بقي برايتون بعشر نقاط قبل إقامة باقي مباريات، منتصف الأسبوع.

كما أنه وضع حدًا لسلسلة لم يخسر فيها برايتون في 9 مباريات متتالية هي الأطول له في الدوري الممتاز.

ليدز ينتفض ويتعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون

ألغى لويس سينيستيرا لاعب ليدز يونايتد هدف أنطوني جوردون لاعب إيفرتون في الشوط الأول ليتعادل الفريقان 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وبدأ جوردون، المرتبط بقوة بالانتقال إلى تشيلسي، تحركًا وأنهاه ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 17، حيث دخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى قبل أن يتسلم تمريرة أليكس إيوبي ويسدد الكرة بين ساقي إيلان ميسلييه حارس ليدز.

وأهدر رودريجو مورينو مهاجم ليدز فرصة ذهبية ليدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 22، حيث أرسل جاك هاريسون الكرة عبر منطقة الجزاء، لكن اللاعب الإسباني فشل في التحكم بالكرة أمام المرمى.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الملعب بعد 10 دقائق إثر تعرضه لإصابة في الكتف عقب التحام مع حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

ورغم أن ليدز استحوذ على الكرة بقية الشوط، إلا أنه عانى لاختراق دفاع إيفرتون العنيد.

FULL-TIME Leeds 1-1 Everton A goal either side of the break means Leeds and Everton share the points#LEEEVE pic.twitter.com/6ijM5uWqYZ — Premier League (@premierleague) August 30, 2022

وزاد ضغط أصحاب الأرض بعد الاستراحة، وسجل ليدز الهدف الذي يستحقه عندما سدد سينيستيرا بقوة في الشباك بالدقيقة 55.

وأهدر الفريقان عددًا من الفرص الجيدة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الذي ترك ليدز في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما صعد إيفرتون، الذي لا يزال دون أي انتصار هذا الموسم، للمركز 15 برصيد 3 نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: