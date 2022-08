ترتيب الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزًا دراميًا

استمرت بداية تشيلسي المتعثرة للموسم الجديد، حيث تعرض للخسارة 2-1 أمام ساوثامبتون صاحب الأرض ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن رحيم سترلينغ منحه تقدمًا مبكرًا.

وسجل سترلينغ في الدقيقة 23 وهو هدفه الثالث في مباراتين، لكن تقدم تشيلسي لم يدم طويلًا.

وتعادل روميو لافيا بعدها بخمس دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

ثم قلب آدم أرمسترونج المباراة رأسًا على عقب في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، حيث أنهى الكرة بشكل رائع في الشباك ليختتم تحركًا رائعًا من قبل أصحاب الأرض.

ولم يتمكن تشيلسي الذي خسر أمام ليدز يونايتد في مباراته السابقة خارج أرضه، من ترك بصمة كبيرة في مواجهة ساوثامبتون، الذي لم يكل في الشوط الثاني، على الرغم من امتلاك تشيلسي الكرة كثيرًا.

ورفع فوز ساوثامبتون رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات، وهو نفس رصيد تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل.

فولهام يضع حدًا لمسيرة برايتون الخالية من الهزائم

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفه رقم 100 مع فولهام في الفوز 2-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لينهي أطول مسيرة للضيوف دون هزيمة في دوري الأضواء، اليوم الثلاثاء.

وبعد شوط أول دون فرص تقريبًا، افتتح ميتروفيتش التسجيل في الدقيقة 48 عندما أرسل نيسكينز كيبانو تمريرة عرضية ليطلق المهاجم الصربي تسديدة استقرت في المرمى ويحرز هدفه المئة مع فولهام في كافة المسابقات.

وضاعف فولهام النتيجة بعد 7 دقائق عندما أرسل أندرياس بيريرا الكرة إلى لويس دانك لتصطدم به بقوة وتسكن شباك فريقه وتزداد الأمور صعوبة لفريق المدرب جراهام بوتر.

وعاد برايتون للمباراة بعد 3 دقائق فقط، عندما أسقط بوبي دي كوردوفا ريد ببيرفيس إستوبينان داخل المنطقة، ليسدد أليكسيس ماك أليستر ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس بيرند لينو.

FULL-TIME Fulham 2-1 Brighton

Aleksandar Mitrovic and a Lewis Dunk own goal seals the points for Fulham despite Alexis Mac Allister’s penalty#FULBHA pic.twitter.com/E4yiUvR9LR

— Premier League (@premierleague) August 30, 2022