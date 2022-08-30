للدفع به عند إراحة هالاند.. غوارديولا يدعم جوليان ألفاريز "المتألق"

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن جوليان ألفاريز مهاجم الفريق يتوقع أن يقود خط هجوم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تتم إراحة المهاجم الأساسي إرلينغ هالاند خلال سلسلة من المباريات المزدحمة.

وسيخوض سيتي، الذي سيلعب مع نوتنجهام فورست غدا الأربعاء، ست مباريات في جميع المسابقات في 18 يوما، وقال غوارديولا إنه واثق من قدرات الأرجنتيني ألفاريز الذي انضم لبطل دوري إنجلترا قادما من ريفر بليت في نهاية الموسم.

وقال غوارديولا للصحفيين: ”عندما لا يلعب هالاند سندفع بجوليان وهذا في حكم المؤكد. نحن معجبون به حقا وبسرعته وإحساسه على المرمى وأخلاقياته في التعامل.. كنت أعرفه بعض الشيء، بعيدا عن مشاهدته عبر شاشة التلفزيون ومقاطع الفيديو والمباريات التي لعبها مع ريفر بليت.

وأضاف: ”فوجئت بمدى تألقه وجودة أدائه. إنه متواضع للغاية، إيجابي دوما. يقدم كل شيء في كل حصة تدريبية. أحب هذه النوعية من اللاعبين.. إنه قريب من الكرة دوما ولديه الإحساس بالوصول إلى الموقع الصحيح في اللحظة المناسبة. عندما يتراجع للخلف (للدفاع)، يمتلك جودة الأداء المطلوبة أيضا.

”أعرف أن الناس يتحدثون كثيرا عن إرلينج ولكن جوليان لاعب استثنائي حقا“.

وقال غوارديولا إنه سعيد أيضا بالتقدم الذي أحرزه هالاند، الذي سجل ستة أهداف في الدوري حتى الآن، بما في ذلك ثلاثية في فوز الفريق 4-2 على كريستال بالاس مطلع الأسبوع الجاري.

وقال غوارديولا: ”الكل يتحدث كثيرا ونحن سعداء. نأمل أن يشعر بالارتياح لوجوده هنا“.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من أربع مباريات بينما يحتل فورست الصاعد حديثا المركز 14.