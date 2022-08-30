دي بروين يسخر من صحيفة "ميرور" بسبب خبر انتقاله إلى مانشستر سيتي قبل 7 سنوات

استغل البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، نشر أحد المواقع للصفحة الأولى لصحيفة ”ميرور“ قبل 7 سنوات تتحدث خلالها عن أخبار صفقة التعاقد معه ليعيد نشرها رفقة تعابير وجوه ساخرة.

وكتبت الصحيفة في صفحتها الأولى قبل 7 سنوات: ”مانشستر سيتي مستعد لتحطيم الرقم القياسي البريطاني للتعاقد مع لاعب تشيلسي المتراجع دي بروين، ورفض 60 مليون جنيه إسترليني“.

وحسب عنوان الصحيفة قبل 7 سنوات، فاللاعب البلجيكي كيفن دي بروين لم ينجح في تشيلسي واضطر لإعارته لناديي جينك وفولفسبورغ الألماني، الذي اشترى عقده في صيف 2014 مقابل 21.5 مليون يورو، ومانشستر سيتي يرغب في التعاقد معه.

ورفض فولفسبورغ مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي في البداية قبل أن تتم الصفقة مقابل ما بين 75 و80 مليون يورو في صيف 2015.

ونجح دي بروين في تجربته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أحد أبرز اللاعبين حاليا وقاد مانشستر سيتي للفوز بـ12 لقبا، من بينها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و5 في كأس رابطة المحترفين ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبان للدرع الخيري، كما لعب الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا في 2021 وخسره أمام تشيلسي.

وشارك دي بروين رفقة مانشستر سيتي في 369 لقاء سجل خلالها 103 أهداف وصنع 156 هدفا.

وتوج كيفن دي بروين بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 و2020، وثالث أفضل لاعب في أوروبا 2021، والمركز الثاني هذا الموسم، خلف الفرنسي كريم بنزيما.

كما توج أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2017 و2020، وأحد المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.