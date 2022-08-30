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رياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع أنتوني
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 12:17 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2022 12:35 GMT

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع أنتوني

لم يذكر نادي مانشستر يونايتد أي تفاصيل مالية عن الصفقة التي قدرتها تقارير إنجليزية وإسبانية بـ100 مليون يورو.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي مانشستر يونايتد توصله إلى اتفاق مع أياكس بشأن ضم المهاجم البرازيلي أنتوني، فور اجتيازه الاختبار الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على الشروط الخاصة باللاعب.

أنتوني سجل 31 هدفًا وصنع 27 في 134 مباراة مع أياكس وساو باولو، كما سجل هدفين وصنع مثلهما في 9 مباريات مع منتخب البرازيل.
يذكر أن أنتوني فاز بلقبي دوري هولندي، كما حصد مع منتخب البرازيل الأوليمبي الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.

ولم يذكر نادي مانشستر يونايتد أي تفاصيل مالية عن الصفقة التي قدرتها تقارير إنجليزية وإسبانية بـ100 مليون يورو.
ومرة أخرى سيلعب أنتوني لاعب منتخب البرازيل تحت قيادة المدرب إيريك تن هاغ الذي انتقل هذا الصيف من أياكس إلى يونايتد.

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