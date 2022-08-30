برايتون يطلب ضعف عرض ليفربول للسماح برحيل كايسيدو

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن ليفربول قدم عرضا يبلغ 42 مليون جنيه استرليني لضم لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون، في سعيه لتعزيز وسط ميدانه الذي يعاني من الإصابات.

لكن فريق برايتون الذي يتوقع وصول عرض متأخر بشأن لاعب وسطه، يعتبر أن قيمته تساوي ضعف المبلغ في ظل اهتمام أندية كبرى بخدماته.

ودفع برايتون مبلغ 6 ملايين يورو للتعاقد مع لاعب الوسط البالغ 20 سنة في شباط / فبراير الماضي قادما من فريق إنديبيندينتي ديل فال الإكواردوري وأعاره لنصف الموسم الماضي لفريق بيرشكوت البلجيكي.

وتألق الدولي الإكوادوري الشاب تحت قيادة المدرب جراهام بوتير في برايتون خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وأثار انتباه الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ومن بينها ليفربول.

وشارك مويسيس كايسيدو رفقة منتخب بلاده الإكواردور في 23 لقاء دوليا وسجل هدفين، وسيشارك في كأس العالم القادمة في قطر حيث يواجه منتخبات قطر المستضيف والسنغال وهولندا.

ولم يخسر برايتون سوى مرة واحدة من أصل 12 لقاء شارك فيها مويسيس كايسيدو أساسيا، وكانت أمام مانشستر سيتي، وساعد الفريق في الصعود في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي الجيدة للفريق.

وقال جراهام بوتير مدرب برايتون حول مستقبل نجم وسطه الإكوادوري: ”في كرة القدم لا تعرف أبدا ما يحدث، لكننا هادئون وواثقون تماما. من المحتمل أن تحصل عليه من الرئيس مقابل 100 مليون جنيه استرليني؟ يمكنهم المحاولة“.

ويواجه الألماني يورغان كلوب مدرب ليفربول مشكلة في خط وسط الميدان مع كثرة الإصابات، حيث أصيب الإسباني تياغو ألكانترا والغيني نابي كيتا والإنجليزي أليكس شامبرلين وكورتيس جونز.

ولم يغلق مدرب ليفربول الباب أمام الحصول على تعاقدات جديدة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية التي تنتهي الأربعاء، ويأمل في الحصول على فرصة جيدة للتعاقد مع لاعب وسط.