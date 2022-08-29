رسميا.. حنبعل المجبري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى برمنغهام (فيديو)

انتقل التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، اليوم الإثنين.

وقال برمنغهام سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بموقعه على الإنترنت، إن الشاب البالغ عمره 19 عاما انضم إليه على سبيل الإعارة لموسم واحد وسيكون جاهزا لمواجهة نوريتش سيتي غدا الثلاثاء.

First words in the Second City. 🎞 — Birmingham City FC (@BCFC) August 29, 2022

وبدأ المجبري، المولود في فرنسا، مسيرته في فريق إف.سي باريس ثم انتقل إلى موناكو، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في 2019.

ولعب المجبري في فرق الشباب في مانشستر يونايتد قبل أن يظهر مع الفريق الأول الموسم الماضي.

وقال المجبري لموقع برمنغهام سيتي: ”شرف لي أن أحضر إلى هنا وألعب لهذا النادي. سمعت الكثير من الأشياء الجيدة من أصدقائي الذين لعبوا هنا من قبل“.

“I’m here in Birmingham.” 😍 pic.twitter.com/0CaOe416TA — Birmingham City FC (@BCFC) August 29, 2022

ويتطلع المجبري للمشاركة بانتظام في المباريات استعدادا للانضمام لتشكيلة تونس في كأس العالم في نهاية العام الجاري.

واختار المجبري تمثيل تونس وشارك في كأس العرب في قطر وكأس الأمم الأفريقية.