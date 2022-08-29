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رياضة

رسميا.. حنبعل المجبري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى برمنغهام (فيديو)
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 18:32 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 18:55 GMT

رسميا.. حنبعل المجبري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى برمنغهام (فيديو)

انتقل التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، اليوم الإثنين. وقال برمنغهام سيتي، المنتمي لدوري الدرجة

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المصدر: رويترز

انتقل التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، اليوم الإثنين.

وقال برمنغهام سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بموقعه على الإنترنت، إن الشاب البالغ عمره 19 عاما انضم إليه على سبيل الإعارة لموسم واحد وسيكون جاهزا لمواجهة نوريتش سيتي غدا الثلاثاء.

وبدأ المجبري، المولود في فرنسا، مسيرته في فريق إف.سي باريس ثم انتقل إلى موناكو، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في 2019.

ولعب المجبري في فرق الشباب في مانشستر يونايتد قبل أن يظهر مع الفريق الأول الموسم الماضي.

وقال المجبري لموقع برمنغهام سيتي: ”شرف لي أن أحضر إلى هنا وألعب لهذا النادي. سمعت الكثير من الأشياء الجيدة من أصدقائي الذين لعبوا هنا من قبل“.

ويتطلع المجبري للمشاركة بانتظام في المباريات استعدادا للانضمام لتشكيلة تونس في كأس العالم في نهاية العام الجاري.

واختار المجبري تمثيل تونس وشارك في كأس العرب في قطر وكأس الأمم الأفريقية.

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