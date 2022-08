رسميا.. حنبعل المجبري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى برمنغهام (فيديو)

انتقل التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، اليوم الإثنين.

وقال برمنغهام سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بموقعه على الإنترنت، إن الشاب البالغ عمره 19 عاما انضم إليه على سبيل الإعارة لموسم واحد وسيكون جاهزا لمواجهة نوريتش سيتي غدا الثلاثاء.

