هاري كين نجم توتنهام يأمل في تحطيم سجل آلان شيرر التهديفي في الدوري الإنجليزي

يأمل هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، في تحطيم سجل آلان شيرر التهديفي على مر العصور في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل هدفين أمام نوتنغهام فورست ليتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة على مر تاريخها.

وأهدر كين ركلة جزاء لكنه سجل هدفين ليتجاوز 200 هدف في الدوري خلال مسيرته ليحافظ توتنهام على بدايته الخالية من الهزائم هذا الموسم بفوزه 2-صفر على ملعب نوتنغهام يوم الأحد.

وكان هذا هو الهدف 187 لمهاجم إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة لتسعة أهداف في دوري الدرجة الثانية وخمسة في دوري الدرجة الثالثة.

Moving on up… 📈

Harry Kane is now joint-third in the all-time Premier League goalscorer standings! 👏 pic.twitter.com/r5CZmiLTSe

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 28, 2022