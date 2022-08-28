لتعويض أنتوني.. حكيم زياش يقترب من العودة إلى أياكس

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو إن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي يقترب من العودة إلى أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقا لجيانلوكا دي مارزيو فإنه مع اقتراب أنتوني لاعب أياكس من الانتقال إلى مانشستر يونايتد فإن زياش سيعود إلى أياكس.

وأكد دي مارزيو أن البرازيلي أنتوني على بعد خطوة من الانتقال إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو (بما في ذلك المكافآت).

وبعد موسمين غير مميزين في تشيلسي يبدو أن حكيم زياش مستعد للعودة إلى أياكس، حيث قدم أداءً جيدًا للغاية مع النادي الهولندي بين عامي 2016 و2020.

وفي موسم 2018/2019 حقق زياش أفضل موسم له في هولندا وفي مسيرته، ولعب فيه 49 مباراة، سجل فيها 21 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

وفي ذلك الموسم فاز أياكس بالدوري الهولندي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في نهاية العام تم منح زياش جائزة أفضل لاعب في النادي.

وفي صيف 2020 انتقل حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة تشيلسي لكنه فشل في إثبات نفسه.

وفي المجموع لعب زياش بقميص تشيلسي 46 مباراة فقط، سجل فيها 6 أهداف فقط.

والموسم الحالي شارك زياش في 26 دقيقة فقط مع تشيلسي، علما أنه في موسم فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا (موسم 2020/2021) شارك زياش في 39 مباراة بواقع 1900 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف وصنع 4.

ولفترات طويلة ارتبط زياش البالغ من العمر 29 عاما بالانتقال إلى ميلان لكن الصفقة لم تتم، ويبدو خيار العودة إلى أياكس أقرب للتحقق.