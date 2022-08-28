ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يتفوق على نوتينغهام فورست.. ونيوكاسل يتعادل مع وولفرهامبتون

حقق توتنهام فوزه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب 2/0 على مضيفه نوتينغهام فورست 1/0، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من البريميرليغ.

وجاء هدفا توتنهام بتوقيع هاري كين، وكان الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بتسديدة أرضية، ورفع كين رصيده إلى 3 أهداف في البريميرليغ الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي https://t.co/YQaAP8BTH9 pic.twitter.com/4scYnjAqbi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2022

وأضاع هاري كين ضربة جزاء في الدقيقة 56 بعدما تصدى لها الحارس دين هندرسون

وجاء الهدف الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة 81 بعد كرة عرضية من البديل ريشارليسون.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 10 نقاط في المركز الثاني مع فريقي مانشستر سيتي وبرايتون، وتتأخر بنقطتين عن المتصدر آرسنال.

في حين جمدت الخسارة رصيد نوتينغهام فورست عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي وقت سابق تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل 1/1 على ملعب مولينيو.

ولعب جونسالو جيديس كرة عرضية لروبين نيفيز سددها قوية من خارج منطقة الجزاء في مرمى نيك بوب حارس نيوكاسل.

وأدرك آلان سانت ماكسيمين التعادل لنيوكاسل بتسديدة يمينية رائعة من خارج منطقة الجزاء، اكتفى خوسي سا حارس وولفرهامبتون بمشاهدتها وهي تدخل الشباك.

ورفع التعادل رصيد نيوكاسل إلى 6 نقاط من 4 مباريات في المركز السابع، مقابل نقطتين من 4 مباريات لوولفرهامبتون في المركز التاسع عشر

وفي أبرز مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي تغلب مانشستر يونايتد 1/0على ساوثهامبتون، وتشيلسي 2/1 على ليستر سيتي، وليفربول 9/ على بورنموث، ومانشستر سيتي 4/2 على كريستال بالاس، وآرسنال 2/1 على فولهام.

وفي أبرز مباريات الجولة الخامسة، من المقرر أن يحل تشيلسي ضيفًا على ساوثهامبتون، ويستضيف آرسنال منافسه أستون فيلا، كما يستضيف ليفربول منافسه نيوكاسل يونايتد، ويستضيف مانشستي سيتي ضيفه نوتينغهام فورست، ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليستر سيتي.