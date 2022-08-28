ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل هاري كين هدفا مبكرا في المباراة التي تجمع فريقه، توتنهام هوتسبير، مع مضيفه نوتينغهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى هاري كين تمريرة عرضية وضعها بسهولة في مرمى الحارس دين هندرسون في الدقيقة السادسة.

ورفع هاري كين رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بـ3 أهداف عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الذي سجل 3 أهداف (هاتريك)، أمس السبت، أمام كريستال بالاس.

في حين سجل ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام، 4 أهداف، وهو نفس رصيد رودريغو، لاعب ليدز يونايتد.

ويتعادل هاري كين في عدد الأهداف مع لويس دياز لاعب ليفربول، ومارتن أوديغارد نجم آرسنال، وباسكال غروس لاعب برايتون، وويلفريد زاها نجم كريستال بالاس.

يشار إلى أن هاري كين سبق أن حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، لكنه لم يحقق أي لقب جماعي مع توتنهام.

وتعود آخر مواجهة بين توتنهام هوتسبير ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أبريل 1999، حيث فاز الأول 1/0.

وعاد نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عاما.