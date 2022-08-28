ليفربول يتفق مع جود بيلينغهام

أفادت صحيفة ”ذا صن“ بأن ليفربول ”اتفق شفهيا“ مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب برروسيا دورتموند.

ويريد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول تجديد خط وسط الفريق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع وضع بيلينغهام البالغ من العمر 19 عامًا على رأس قائمة أولوياته.

بحسب ذا أتلتيك، يظل جود بيلينجهام على رأس قائمة مانشستر يونايتد في الميركاتو. pic.twitter.com/7XzFUoQF8E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

ووفقا للصحيفة فإن بروسيا دورتموند مصمم على عدم بيع بيلينغهام هذا الصيف وسيطلب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني – وهي رسوم لن يكون ليفربول على استعداد لدفعها.

لكن الصحيفة نقلت عن موقع ”Football Insider“ أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يناير.

ويُعتقد أن ليفربول لديه ”اتفاق شفهي“ مع بيلينغهام فيما يتعلق بالشروط الشخصية.

وأكدت ”ذا صن“ أن الصيف المقبل هو الوقت الأكثر احتمالية لإتمام الصفقة، على الرغم من أن مسؤولي ليفربول قد ناقشوا“ محاولة تقديمها إلى يناير.

ويعتقد مسؤولو ليفربول أن التوقيع مع بيلينغهام يمكن أن يأخذهم إلى مستوى أعلى، علما أن ريال مدريد يرتبط بالتعاقد مع اللاعب الصيف المقبل.

جود بيلينغهام في البطولات الأوروبية مع دورتموند الألماني هذا الموسم 👕 لعب: 8

⚽️ سجل: 3

🅰️ صنع: 4 #UCL #UEL pic.twitter.com/K00YJLu45y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

لكن بروسيا دورتموند سيحاول التعاقد مع جوبي شقيق بيلينغهام الأصغر في محاولة من النادي الألماني لإبقاء بيلينغهام في ألمانيا.

وشارك جوبي، البالغ من العمر 16 عامًا، في ست مباريات مع الفريق الأول مع فريق شقيقه السابق برمنغهام سيتي.

ويستمر عقد جود بيلينغهام مع بروسيا دورتموند حتى عام 2025، وقد انضم للنادي الألماني صيف 2020، مقابل 25 مليون يورو، وتقدر قيمته السوقية حاليا 80 مليون يورو.

وشارك بيلينغهام في 15 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول، علما أنه لعب 95 مباراة مع بروسيا دورتموند سجل فيها 11هدفا وصنع 19.

ويأمل بيلينغهام أن يكون عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويعاني ليفربول من الغيابات في خط الوسط بسبب الإصابات حيث يغيب تياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون وأليكس أوكسليد-تشامبرلين بسبب الإصابات.