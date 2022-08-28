أياكس ومانشستر يونايتد يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن أنتوني

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي الموثوق بجريدة ”ذا أثلتيك“، أن مانشستر يونايتد وأياكس يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن انتقال أنتوني ماتيوس دوس سانتوس، لاعب الفريق الهولندي، للنادي الإنجليزي.

وأضاف أورنستين: ”تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الناديين خلال الساعات الماضية“.

فيما قالت شبكة ”سكاي سبورتس“، إن مانشستر يونايتد قريب من إغلاق صفقة أنتوني بقيمة 100 مليون يورو.

🚨 Manchester United are close to an agreement with Ajax to sign Antony. Progress has been made in talks between #MUFC & #Ajax, so confidence increasing that deal gets done. 22yo Brazil winger a top target for manager Erik ten Hag all window @TheAthleticUK https://t.co/j7PBx7PVot — David Ornstein (@David_Ornstein) August 28, 2022

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“، أشارت إلى أن أياكس رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد مقابل 74 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض آخر تبلغ قيمته 84 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب.

واستبعد ألفريد شرودر، مدرب أياكس، نجمه الهولندي من مواجهة أوتريخت، حيث يرى اللاعب ووكلاؤه أن هذه الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى وقد أوضحوا للنادي أنه يريد المغادرة برفضه التدريب.

Manchester United are close to agreeing a deal with Ajax for forward Antony 💰 pic.twitter.com/luhSpVl876 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 28, 2022

ووضع إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أنتوني أهم أهدافه خلال الصيف، لكن النادي يفكر في بدائل إذا لم يتم إبرام صفقة مع الفريق الهولندي.

يذكر أنه في حالة إتمام الصفقة سيكون أنتوني ثاني أغلى صفقة في فترة الانتقالات بعد داروين نونيز الذي ضمه ليفربول مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 22 آخرين.