أياكس ومانشستر يونايتد يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن أنتوني

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي الموثوق بجريدة ”ذا أثلتيك“، أن مانشستر يونايتد وأياكس يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن انتقال أنتوني ماتيوس دوس سانتوس، لاعب الفريق الهولندي، للنادي الإنجليزي.

وأضاف أورنستين: ”تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الناديين خلال الساعات الماضية“.

فيما قالت شبكة ”سكاي سبورتس“، إن مانشستر يونايتد قريب من إغلاق صفقة أنتوني بقيمة 100 مليون يورو.

🚨 Manchester United are close to an agreement with Ajax to sign Antony. Progress has been made in talks between #MUFC & #Ajax, so confidence increasing that deal gets done. 22yo Brazil winger a top target for manager Erik ten Hag all window @TheAthleticUK https://t.co/j7PBx7PVot

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 28, 2022