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رياضة

أياكس ومانشستر يونايتد يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن أنتوني
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 11:49 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 12:40 GMT

أياكس ومانشستر يونايتد يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن أنتوني

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي الموثوق بجريدة "ذا أثلتيك"، أن مانشستر يونايتد وأياكس يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن انتقال أنتوني ماتيوس دوس سانتوس، لاعب الفريق

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي الموثوق بجريدة ”ذا أثلتيك“، أن مانشستر يونايتد وأياكس يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن انتقال أنتوني ماتيوس دوس سانتوس، لاعب الفريق الهولندي، للنادي الإنجليزي.

وأضاف أورنستين: ”تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الناديين خلال الساعات الماضية“.

فيما قالت شبكة ”سكاي سبورتس“، إن مانشستر يونايتد قريب من إغلاق صفقة أنتوني بقيمة 100 مليون يورو.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“، أشارت إلى أن أياكس رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد مقابل 74 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض آخر تبلغ قيمته 84 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب.

واستبعد ألفريد شرودر، مدرب أياكس، نجمه الهولندي من مواجهة أوتريخت، حيث يرى اللاعب ووكلاؤه أن هذه الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى وقد أوضحوا للنادي أنه يريد المغادرة برفضه التدريب.

ووضع إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أنتوني أهم أهدافه خلال الصيف، لكن النادي يفكر في بدائل إذا لم يتم إبرام صفقة مع الفريق الهولندي.

يذكر أنه في حالة إتمام الصفقة سيكون أنتوني ثاني أغلى صفقة في فترة الانتقالات بعد داروين نونيز الذي ضمه ليفربول مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

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