ديلي ميل: رانجنيك نصح توخيل بعدم التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لعب دورا في رفض تشيلسي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الإنجليزي.

وسعى رونالدو جاهدا للخروج من صفوف يونايتد هذا الصيف بكل الطرق لأجل المشاركة مع فريق كبير في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من ضمن الاحتمالات الواردة أن يرحل ”الدون“ إلى فريق تشيلسي، لكن بحسب ما أوردته صحيفة ”دايلي ميل“ فإن مدربه السابق نصح مواطنه في البلوز بعدم ضمه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، أن رانجنيك وجه نصيحة إلى توماس توخيل، مدرب برشلونة، برفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تود بويلي، مالك تشيلسي، كان يضغط على توخيل لحسم الصفقة وبناء الهجوم حول كريستيانو، لكن المدرب الألماني تمسك بموقفه.

وأوضح التقرير، أن رأي رانجنيك في رونالدو لم يكن مفاجئا بعد أن انتقد قدراته في تنفيذ الضغط على المنافسين خلال الموسم الماضي.

وكان رانجنيك قال عن رونالدو ”أنا لا ألومه على الإطلاق، لقد قام بعمل رائع في تلك المباريات، لكنه ليس وحشًا في الضغط“.

