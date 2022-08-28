ديلي ميل: رانجنيك نصح توخيل بعدم التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لعب دورا في رفض تشيلسي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الإنجليزي.

وسعى رونالدو جاهدا للخروج من صفوف يونايتد هذا الصيف بكل الطرق لأجل المشاركة مع فريق كبير في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من ضمن الاحتمالات الواردة أن يرحل ”الدون“ إلى فريق تشيلسي، لكن بحسب ما أوردته صحيفة ”دايلي ميل“ فإن مدربه السابق نصح مواطنه في البلوز بعدم ضمه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، أن رانجنيك وجه نصيحة إلى توماس توخيل، مدرب برشلونة، برفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تود بويلي، مالك تشيلسي، كان يضغط على توخيل لحسم الصفقة وبناء الهجوم حول كريستيانو، لكن المدرب الألماني تمسك بموقفه.

وأوضح التقرير، أن رأي رانجنيك في رونالدو لم يكن مفاجئا بعد أن انتقد قدراته في تنفيذ الضغط على المنافسين خلال الموسم الماضي.

وكان رانجنيك قال عن رونالدو ”أنا لا ألومه على الإطلاق، لقد قام بعمل رائع في تلك المباريات، لكنه ليس وحشًا في الضغط“.

Cristiano Ronaldo could be a Chelsea player now, were it not for his former coach, Ralf Rangnick. Thomas Tuchel sought the advice of his old friend Rangnick before making a decision on the potential transfer.https://t.co/5OuoRyezwx — Sports Brief (@sportsbriefcom) August 28, 2022

وكان النجم البرتغالي أعرب عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب ساوثهامبتون.

وفاز مانشستر يونايتد على مضيفه ساوثهامبتون، بهدف دون رد، أمس السبت، سجله البرتغالي برونو فيرنانديز، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد المباراة ”3 نقاط مهمة“.

وشارك رونالدو كبديل قبل 22 دقيقة فقط من نهاية المباراة، وذلك للقاء الثاني على التوالي، حيث حدث الأمر نفسه في الجولة الثالثة ليفربول.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر في أول مواجهتين أمام برايتون وبرينتفورد، قبل الفوز على ليفربول وساوثهامبتون.

وقد تشهد الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية، تحولا مفاجئا في مستقبل كريستيانو رونالدو، الذي تحدثت تقارير صحفية أخيرا عن رغبة نادي نابولي الإيطالي في ضمه.