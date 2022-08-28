مانشستر سيتي يستهدف أبرز نجوم كأس العالم في الميركاتو الشتوي المقبل

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن إدارة مانشستر سيتي أعطت الضوء الأخضر للمدرب الإسباني بيب غوارديولا لصرف مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الشتوي المقبل المقرر خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023، وسيكون الهدف هو التعاقد مع لاعبين تألقوا في كأس العالم بقطر.

وقررت إدارة مانشستر سيتي عدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعززت صفوف الفريق بعدة لاعبين أبرزهم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي كالفين فيليبس وسيرجيو غوميز وعودة الأرجنتيني جوليان ألفاريز من الإعارة لفريقه الأم ريفربليت، وهو الذي كان قد تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وصرف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مبلغ 104 ملايين جنيه إسترليني، وهو الأقل بالنسبة للفريق في السنوات الأخيرة في سوق الانتقالات الرئيسي في الصيف.

لكن الفريق في المقابل كسب أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني منذ بداية السنة، من بيع لاعبيه، أبرزهم الإنجليزي رحيم سترلينغ لتشيلسي والثنائي البرازيلي غابرييل خيسوس والأوكراني أولكسندر زينشينكو لآرسنال.

ويملك بيب غوارديولا 18 لاعبا فقط في قائمة الفريق الأول، وقام بتصعيد عدة لاعبين من أكاديمية الفريق مثل كول بلمير وريكو لويس، وسيواجه جدوله لقاءات صعبة وقوية قبل كأس العالم في قطر على الصعيدين المحلي والقاري.

وبسبب قلة قائمة الفريق رفض غوارديولا عروضا من أندية أوروبية لضم لاعبين شباب أبرزهم كول بلمير، الذي كان هدفا لبروسيا دورتموند وكان يرغب في ضمه على سبيل الإعارة.

وبحسب ”ذا صن“، فإن إدارة الفريق قررت منح بيب غوارديولا ميزانية تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لدخول سوق الانتقالات الشتوي المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد. ويستهدف الفريق اللاعبين المتألقين في نهائيات كأس العالم المقررة في قطر ما بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر وأثاروا انتباه المدرب الإسباني.

مانشستر سيتي ظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع برايتون في عدد النقاط، حيث نجح حامل اللقب في تحويل تأخره لفوز برباعية مقابل هدفين لكريستال بالاس.