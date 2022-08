ليفربول يحقق عدة أرقام قياسية بعد اكتساح بورنموث "9-0"

لم يكن فوز ليفربول (9-صفر) على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز مجرد فوز، لكنه منح صاحب الأرض عدة أرقام قياسية محلية أبرزها أنها أكبر نتيجة للمدير الفني الألماني يورغن كلوب في مسيرته المهنية.

ولم يحقق المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند وماينتس الألمانيين هذا الانتصار من قبل سواء في البوندسليغا أو مع ليفربول أيضا.

وانتزع ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل مذهل عندما عادل الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز بسحق ضيفه بورنموث 9-صفر في آنفيلد.

وفرض صاحب الأرض هيمنته بفضل تقدمه بهدفين في أول ست دقائق عبر لويس دياز وهارفي إليوت. وسدد الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد كرة مذهلة في الشباك ليتقدم ليفربول 3-صفر في أول 28 دقيقة، وبعد ذلك بثلاث دقائق هز روبرتو فيرمينو الشباك.

9 – With today's 9-0 win against Bournemouth, Jürgen Klopp celebrated the biggest ever competitive win of his managerial career. Record. #LIVBOU pic.twitter.com/IdiCqapanz

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نجح ليفربول في تعزيز تفوقه بهدف خامس قبل الاستراحة بضربة رأس من فيرجيل فان دايك، لتكون المرة الأولى التي يحرز فيها الفريق خمسة أهداف في الشوط الأول في الدوري منذ 1958.

وزاد كريس ميفام من مأساة بورنموث عند وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني، وجعل فيرمينو النتيجة 7-صفر، قبل أن يزيد الوافد الجديد البديل فابيو كارفاليو من آمال تحقيق رقم قياسي.

ووضع دياز الكرة في الشباك بضربة رأس قبل خمس دقائق من النهاية ليصبح ليفربول قريبا من أن يكون أول فريق يحرز عشرة أهداف في مباراة واحدة في الدوري الممتاز.

9 – Liverpool have scored nine goals in a single top-flight game for the first time since September 1989 vs Crystal Palace (9-0), while today’s win was their joint-biggest in their league history (also 9-0 v Crystal Palace in 1989 and 10-1 v Rotherham Town in 1896). Spectacular. pic.twitter.com/w8EM2GWvI0

