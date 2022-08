تين هاغ عن مستقبل كريستيانو رونالدو: أتمنى أن يبقى (فيديو)

أشاد إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بالروح القتالية لفريقه بعد فوزه الصعب 1-صفر على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، لكنه أضاف أنه لا يزال هناك الكثير للتطوير خاصة في الاستحواذ.

وأحدث هدف برونو فرنانديز في الشوط الثاني الفارق بين الفريقين، حيث حقق يونايتد فوزه الثاني على التوالي وأنهى سلسلة من سبع هزائم متتالية ممتدة منذ الموسم الماضي.

وقال تين هاغ للصحفيين: ”في بداية المباراة كان بإمكاننا صنع المزيد من الفرص. إنها بداية الموسم وأمر صعب. عليك أن تقاتل وقد فعلنا ذلك اليوم لذلك حصلنا على المكافأة.

”أعتقد أن اللاعبين تعلموا بعض الدروس من مباراة برنتفورد. كنا أكثر إحكاما في الكرات الطويلة. بالطبع كنا سعداء حقا. الهدف الذي صنعناه كان بإمكاننا صنع المزيد“.

Erik ten Hag has his say on Cristiano Ronaldo's future amid rumours of his imminent exit 👀 pic.twitter.com/20Od8x5L9i

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 27, 2022