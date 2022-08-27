ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح بورنموث (9-0).. ومانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس

اكتسح فريق ليفربول نظيره بورنموث بنتيجة (9-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينتظر فريق ليفربول سوى 3 دقائق حتى سجل أول أهداف الفريق، عن طريق رأسية لويس دياز، بعد أن تلقى كرة عرضية من روبرتو فيرمينيو سجل بها الهدف الأول في المباراة.

وأضاف هارفي إليوت الهدف الثاني للريدز في الدقيقة السادسة بعد أن لعب محمد صلاح الكرة إلى فيرمينيو الذي هيأ الكرة إلى هارفي إليوت وسجل بها هدفًا من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني للفريق.

وأتيحت فرصة لمحمد صلاح في الدقيقة 16 بعد أن تلقى كرة عرضية داخل منطقة العمليات، وهو منفرد تماما بالمرمى لكنه سددها خارج الشباك.

ونجح ليفربول في تسجيل الهدف الثالث بأقدام ألكسندر أرنولد في الدقيقة 28 من زمن المباراة، بعد أن تلقى كرة من فيرمينيو الذي يصنع الهدف الثالث في اللقاء، وصوب أرنولد كرة قوية لتسكن الشباك مسجلًا الهدف الثالث.

ومع الدقيقة 31 أضاف فيرمينيو الهدف الرابع وذلك بعد أن حول مدافع بورنموث الكرة لتصل لفيرمينيو ويسجل بها الهدف الرابع لصالح الريدز.

وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الخامس للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع بعدما وصلته كرة عرضية من أندي روبرتسون.

وفي الدقيقة 46 سجل كريس ميفام، لاعب بورنموث، الهدف السادس لليفربول في مرماه بعدما حاول إبعاد الكرة من أمام هجوم الريدز.

وفي الدقيقة 61 سجل فيرمينيو الهدف السابع للريدز بعدما تابع الكرة التي سقطت من يد حارس بورنموث في الشباك.

وفي الدقيقة 80 سجل فابيو كارفالو الهدف الثامن لليفربول بعد تلقيه عرضية قابلها بتصويبة قوية بيمناه في شباك بورنموث.

وفي الدقيقة 85 يسجل لويس دياز الهدف التاسع لليفربول من رأسية رائعة.

ووصل ليفربول بهذه النتيجة إلى النقطة الخامسة محتلا المركز الثامن، وتوقف رصيد بورنموث عند النقطة الثالثة في المركز الـ16.

سيتي يقهر كريستال بالاس

وفي مباراة أخرى، حول مانشستر سيتي تأخره إلى فوز ثمين على كريستالا بالاس بنتيجة (4-2).

وتأخر مانشستر سيتي بهدف عن طريق جون ستونز (هدف في مرماه) ويواكيم أندرسن في الدقيقتين 4 و21، قبل أن يتعادل السيتي عن طريق برناردو سيلفا وهالاند، في الدقيقتين 53 و62، ثم يسجل هالاند الهدف الثالث والتقدم للسيتي مع الدقيقة 70، وفي الدقيقة 81 يضع هالاند الهدف الرابع لفريقه.

ووصل سيتي لصدارة جدول الدوري الإنجليزي ”مؤقتا“ برصيد 10 نقاط، وتوقف رصيد بالاس عند 4 نقاط في المركز الـ13.

هدف غروس يمنح برايتون الفوز على ليدز

وفي مباراة أخرى، حافظ برايتون آند هوف ألبيون على سجله الخالي من الهزيمة في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما هز الألماني باسكال غروس الشباك في الشوط الثاني ليمنحه الفوز 1-صفر على ضيفه ليدز يونايتد.

وافتتح غروس التسجيل بعدما أضاع برايتون العديد من الفرص، إذ استلم تمريرة لياندرو تروسار وسدد الكرة في المرمى محرزا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم ويرتفع رصيد فريقه إلى عشر نقاط من أربع مباريات.

ولم يُدخل جيسي مارش مدرب ليدز تغييرات على تشكيلة فريقه التي سحقت تشيلسي 3-صفر الأسبوع الماضي، لكن الفريق الضيف فشل في التفوق على برايتون الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في تسع مباريات منذ الموسم الماضي.

وكان برايتون قريبا من التقدم مبكرا لكن ضربة رأس آدم وبستر مرت إلى خارج الملعب.

وواصل فريق المدرب غراهام بوتر هجومه بعد الاستراحة لكنه أهدر فرصة عبر سولي مارش أبعدها إيلان ميلييه حارس ليدز.

وأظهر البديل لويس سينيسترا افتقار ليدز للفاعلية عندما أضاع فرصة أمام المرمى، ودفع فريقه الثمن عقب هز جروس الشباك في الدقيقة 66.

برنتفورد يتعادل مع إيفرتون

بينما، سجل فيتالي يانلت هدفا لبرنتفورد في الدقيقة 84 ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون، في مباراة سيطر عليها الفريق إلى حد كبير لكن بدا أنه معرض لخطر الخسارة بعد هدف التقدم عبر أنطوني جوردون المطلوب من تشيلسي بالشوط الأول.

وبدا إيفرتون، الذي حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث الافتتاحية، مهزوزا في الدفاع في البداية لكنه تقدم بعد 24 دقيقة بهدف سهل.

وأطلق كودي تمريرة طويلة أعلى دفاع ثابت، لمسها جوردون البالغ من العمر 21 عاما، والذي يمكن أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل حوالي 60 مليون جنيه إسترليني في الأيام القليلة المقبلة، بهدوء لتتجاوز الحارس ديفيد ريا.

وسدد لاعبو برنتفورد مرتين في القائم عبر ماتياس ينسن وضربة رأس من إيفان توني تابعها يوان ويسا بتسديدة مباشرة لكن أعلى العارضة.

وسيطر برنتفورد، الذي سحق مانشستر يونايتد 4-صفر في آخر مباراة على أرضه، على الشوط الثاني تماما حيث ارتطمت تسديدة كريستيان نورجارد بالعارضة وتصدى الحارس جوردان بيكفورد لعدة محاولات ونجح الضيوف في النهاية في اختراق دفاع أصحاب الأرض عندما أرسل كين لويس -بوتر تمريرة عرضية من ركلة ركنية إلى زميله البديل يانلت ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب قبل النهاية بست دقائق.

تشيلسي يسقط ليستر سيتي

وفي مباراة أخرى، أحرز رحيم سترلينغ أول هدفين لتشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين في فوزه الصعب 2-1 على ليستر سيتي، حيث تغلب فريق المدرب توماس توخيل على طرد كونور غالاغر مبكرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل غالاغر على انذارين بعد أقل من 30 دقيقة ليترك تشيلسي في موقف صعب.

لكن ثنائية متتالية سترلينغ، الذي انضم من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، منحت أصحاب الأرض السيطرة.

وجاء الأول من تسديدة غيرت اتجاهها وسقطت في المرمى من أعلى رأس الحارس داني وارد في الدقيقة 47 ثم متابعة تمريرة عرضية من ريس جيمس ليضع الكرة في المرمى بعد 16 دقيقة.

وقلص ليستر الفارق في الدقيقة 66 عندما تبادل هارفي بارنز الكرة مع جيمي فاردي ليطلق تسديدة من زاوية صعبة سكنت مرمى الحارس إدوار مندي عند القائم القريب.

وضغط ليستر، الذي يعاني حتى الآن هذا الموسم، من أجل التعادل واضطر مندي إلى التصدي لمحاولات من بارنز وفاردي حيث سددا في الشباك الجانبية. ومع مرور الوقت سدد البديل أيوزي بيريز في العارضة.

لكن تشيلسي، الذي قاده في الدفاع تياغو سيلفا وتريفور تشالوباه، تماسك ليحافظ على فوزه الأول على أرضه هذا الموسم ويصبح في المركز السادس برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بينما يقبع ليستر في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.