مباراة ليفربول ضد بورنموث.. محمد صلاح يضيع هدفا محققا بغرابة (فيديو)

أضاع الدولي المصري محمد صلاح هدفا محققا لفريقه ليفربول، في شباك بورنموث، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 16 تلقى صلاح كرة عرضية في مواجهة شباك بورنموث الخالية لكنه قابلها بقدمه اليسرى إلى خارج الشباك بغرابة شديدة.

صلاح قام باهدار هذه الفرصة منذ قليل

pic.twitter.com/NAFCirr50I — عالم الفانتاسي (@FPLW_) August 27, 2022

ويتقدم ليفربول بهدفين في شباك خصمه، حيث سجل لويس دياز الهدف الأول مع الدقيقة الثالثة، وأضاف الثاني هارفي إليوت مع الدقيقة السادسة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ليفربول هدفين خلال 6 دقائق في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي منذ عام 1996 أمام أستون فيلا.

https://twitter.com/EremSports/status/1563532014514360322

واكتفى ليفربول بجمع نقطتين فقط في أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي بتحقيقه تعادلين وخسارة واحدة.

ويبحث ليفربول عن تحقيق انتصاره الأول من بوابة بورنموث، الذي نجح في الفوز عليه في آخر 6 مباريات جمعت بينهما.

ولم يسبق وأن حقق بورنموث أي انتصار في ملعب ليفربول ”آنفيلد“ (تعادل وحيد و7 هزائم)، وقد حصد انتصارا وحيدا على حساب ليفربول، في 17 مواجهة سابقة بينهما في جميع البطولات.

ومن جانبه، سجل محمد صلاح، 8 أهداف في 6 مباريات خاضها بالبريميرليغ أمام بورنموث.

وبشكل عام، ساهم صلاح في إحراز 29 هدفا، في 29 مباراة بدأها كأساسي أمام الفرق الصاعدة حديثا بالدوري الإنجليزي (سجل 18 – صنع 11).

ويحتاج الدولي المصري لتسجيل هدف واحد في لقاء بورنموث، لتخطي أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، في قائمة الهدافين التاريخيين لـ“الريدز“ في الدوري الإنجليزي، حيث أحرز كل منهما 120 هدفا، ويحتلان المركز الثاني مناصفة خلف روبي فاولر (128 هدفا).

ويحتل ليفربول المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط، بينما يسبقه منافسه بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من 3 جولات.