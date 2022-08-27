ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقتنص فوزا ثمينا من ساوثهامبتون

اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على حساب نظيره ساوثهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

سجل هدف مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 من تصويبة رائعة.

وارتفع مانشستر يونايتد بهذه النتيجة للمركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الرابعة في المركز الـ13.

وكان يونايتد قد أهدر فرصة رائعة من أجل افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، عندما ارتدت رأسية فرنانديز من الدفاع، لتصل إلى إيلانغا الذي سدد قبل أن يتصدى الحارس بازونو لمحاولته، فارتدت الكرة إلى إريكسن، الذي وقف الدفاع أمام تسديدته القريبة.

وفي الدقيقة 60، رفض الحكم مطالبات لاعبي ساوثهامبتون بركلة جزاء بحجة لمس الكرة ذراع ماكتوميناي.

ويسعى يونايتد إلى إكمال تصحيح مساره بعد أن عاد إلى نغمة الانتصارات بفوزه على فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، عقب الخسارة في أول جولتين.