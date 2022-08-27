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رياضة

تشافي: صفقة برناردو سيلفا معقدة.. ومجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأصعب منذ 20 عاما
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 12:48 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 14:10 GMT

تشافي: صفقة برناردو سيلفا معقدة.. ومجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأصعب منذ 20 عاما

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي، وقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وقال تشافي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي، وقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني: ”الأمل دائمًا موجود بشأن التعاقد مع برناردو سيلفا، لكن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لأنه تتبقى أيام قليلة فقط على نهاية السوق“.

وبسؤاله عن قرعة دوري أبطال أوروبا قال تشافي: ”سنحاول التغلب على أي منافس.. هي بالتأكيد أصعب مجموعة لنا في السنوات الـ20 الأخيرة.. لكن هناك أمل، ونستهدف التأهل من المجموعة“.

وسيلعب برشلونة في دور المجموعات مع إنتر ميلان وبايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وتابع تشافي: ”كان من الصعب تسجيل اللاعبين.. نحن متفائلون بتسجيل جوليس كوندي، الأمر له علاقة بالحسابات فقط، وتحقيق التوازن في اللعب النظيف“.

وعما إذا كان برشلونة سيتعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو من تشيلسي أوضح تشافي: ”لا أستبعد أي شيء في سوق الانتقالات“.

وبشأن وضع جيرارد بيكيه أفاد مدرب برشلونة: ”تحدثت مع بيكيه قبل العطلة، أبلغته أنه ستكون هناك الكثير من المنافسة، والوضع سيكون صعبًا بالنسبة له.. لكننا لعبنا مباراتين فقط، ولا يمكن إجراء تقييم“.

وأتم: ”بيكيه يمكن أن يساعدنا في دور آخر، لكن كل شيء يعتمد على الفرص التي ستمنح له“.

وختم تشافي: ”برايثوايت لديه عقد مع برشلونة، لكنه يعلم منذ 17 مايو أنني لا أعتمد عليه.. ومن الآن فصاعدًا، يعتمد وضعه على المفاوضات التي يجريها مع النادي“.

ويستضيف برشلونة غدا الأحد منافسه بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

واستهل برشلونة مشواره في الليغا بالتعادل سلبيا مع رايو فاليكانو قبل أن يتغلب 4/1 على ريال سوسيداد.

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