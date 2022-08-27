غوارديولا يتوقع شراكة كاسحة بين هالاند وفودن في مانشستر سيتي

يتوقع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، أن تتطور بمرور الوقت شراكة كاسحة بين لاعب الوسط فيل فودن والمهاجم إيرلينغ هالاند.

وأحرز النرويجي الدولي هالاند ثلاثة أهداف وأسهم في فرصة تهديف واحدة في أربع مباريات خاضها في جميع المنافسات مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه قادما من بروسيا دورتموند الألماني قبل بداية الموسم الحالي.

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وقال غوارديولا، إن لاعبي فريقه بدأوا في الاعتياد على اللعب إلى جانب مهاجم صريح، وإن هذه التجربة ستتعزز مع مرور الوقت وخوض المزيد من المباريات في ظل وجود هالاند في الخط الأمامي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الممتاز أمام كريستال بالاس، في وقت لاحق اليوم السبت: ”هي مسألة وقت فقط وخوض المزيد من المباريات سويا والاعتياد على ذلك“.

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وفي فوز مانشستر سيتي على أرضه 4/0 على بورنموث وتعادله 3/3 مع نيوكاسل يونايتد اقترب فودن من التسجيل مرتين من خلال التسديد من الجانبين بينما كان هالاند في وضع جيد في المنتصف.

وأكد غوارديولا أن فودن سيرى الإعادة وسيدرك وجود هالاند وسيتصرف بناء على ذلك في المستقبل.

وبعد أول ثلاث جولات من الموسم يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز بعد أرسنال المنفرد بالمقدمة.