مع اهتمام مانشستر يونايتد.. أنطوني يؤكد رغبته في مغادرة أياكس

أكد الجناح البرازيلي أنطوني رغبته في الرحيل عن صفوف أياكس أمستردام، بعد أن قالت وسائل إعلام هولندية إن بطل دوري هولندا الأول لكرة القدم رفض عرضا بقيمة 90 مليون يورو (90 مليون دولار) لبيع اللاعب إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع أنطوني (22 عاما) الذي سبق له اللعب تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي الهولندي إيريك تين هاغ في أياكس.

وفي الموسم الماضي أحرز أنطوني 12 هدفا وأسهم في 10 فرص للتهديف في 33 مباراة في جميع المنافسات مع أياكس الذي فاز بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي ووصل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ونسب الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو إلى أنطوني قوله ”منذ فبراير هذا العام حضر وكلائي إلى أمستردام لإبلاغ أياكس برغبتي في الرحيل من أجل خوض تحد جديد مع وجود عرض كبير..“.

وأضاف رومانو عبر يوتيوب ”خلال فترة الانتقالات الصيفية عقدت اجتماعات بين الطرفين وتخللها عرض من أياكس بتمديد التعاقد. وأوضحت أنا (أنطوني) من جديد أنني أريد الرحيل“.

وتابع ”وفي اجتماع اليوم مع مجلس الإدارة عبرت عن رغبتي في ترك النادي مع وجود عرض كبير على الطاولة هذه المرة.. أياكس دوما يرفض ذلك بداعي عدم وجود ما يكفي من الوقت لتعويضي“.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية الحالية الخميس المقبل.

وقال أنطوني أيضا: ”أنا لا أطلب من أياكس الاستغناء عني بل بيعي مقابل أكبر عرض على مستوى لاعبي الدوري الهولندي“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر بين فرق دوري إنجلترا الممتاز العشرين، وسيلتقي في وقت لاحق اليوم السبت مع ساوثهامبتون على أرض الأخير.