لماذا غيّر مانشستر يونايتد صوت الجماهير في تقديم كاسيميرو؟ (فيديو)

قالت صحيفة ”ديلي ستار“ إن مشجعي مانشستر يونايتد رصدوا ما يعتقدون أنه محاولة صارخة من النادي ”لتغيير“ صوت المشجعين خلال تقديم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في أولد ترافورد.

وتم تقديم كاسيميرو أمام جماهير مانشستر يونايتد قبل الفوز على ليفربول 2/1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين.

A special unveiling for a special player 🌟

ولاقى كاسيميرو استقبالا حارا من الجماهير في مقطع فيديو نشر على الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن سماع جماهير مانشستر يونايتد في المقطع وهم يهتفون: ”يونايتد، يونايتد، يونايتد!“ لكن يُعتقد أنه تم تعديل الصوت الحقيقي لإخفاء المشاعر الحقيقية للجمهور.

ورد مستخدم على تغريدة مانشستر يونايتد الرسمية مع لقطات مسجلة للمشجعين في تقديم كاسيميرو في أولد ترافورد.

وكان الصوت مختلفًا بشكل ملحوظ حيث قاموا بتعليقه: ”هل الصوت المطابق إيه أيها الفتيان؟“.

The audio doesn’t match lads. What’s going on @_Nick ??? pic.twitter.com/W11shO30Ay

— 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBalI) August 25, 2022