لماذا غيّر مانشستر يونايتد صوت الجماهير في تقديم كاسيميرو؟ (فيديو)

قالت صحيفة ”ديلي ستار“ إن مشجعي مانشستر يونايتد رصدوا ما يعتقدون أنه محاولة صارخة من النادي ”لتغيير“ صوت المشجعين خلال تقديم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في أولد ترافورد.

وتم تقديم كاسيميرو أمام جماهير مانشستر يونايتد قبل الفوز على ليفربول 2/1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين.

ولاقى كاسيميرو استقبالا حارا من الجماهير في مقطع فيديو نشر على الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن سماع جماهير مانشستر يونايتد في المقطع وهم يهتفون: ”يونايتد، يونايتد، يونايتد!“ لكن يُعتقد أنه تم تعديل الصوت الحقيقي لإخفاء المشاعر الحقيقية للجمهور.

ورد مستخدم على تغريدة مانشستر يونايتد الرسمية مع لقطات مسجلة للمشجعين في تقديم كاسيميرو في أولد ترافورد.

وكان الصوت مختلفًا بشكل ملحوظ حيث قاموا بتعليقه: ”هل الصوت المطابق إيه أيها الفتيان؟“.

وكانت الهتافات الحقيقية ”نريد عائلة غليزر خارجا، نريد عائلة غليزر خارجا، ويمكن سماع رنين حول أولد ترافورد في الفيديو ”الحقيقي“ احتجاجًا على مالكي النادي.

ودفع ذلك مشجعين آخرين لمانشستر يونايتد للتعبير عن غضبهم على موقع تويتر بسبب محاولة إخفاء مشاعر المشجعين تجاه حالة ناديهم.

وغرد أحد المعجبين: ”الديكتاتوريون يريدون منا أن نصدق أن النادي يسير على ما يرام #GlazersOut“.

وأضاف مشجع آخر غاضب: ”لقد فرضوا رقابة على هتافات #GlazersOut أو ينبغي أن أقول إنه تم استبدالها بمسار عام“، وكتب ثالث: ”مثل نظام فاشي“.

وبحسب وكالة رويترز فقد أثار اهتمام الملياردير البريطاني جيم راتكليف بشراء مانشستر يونايتد آمال مشجعي النادي في أن الملاك الأمريكيين المتمثلين في عائلة غليزر قد يبيعون النادي، ما يمهد الطريق لاستعادة أمجاد الماضي في الملعب.

وإلى الآن، لم يكن هناك أي مؤشر صادر عن عائلة غليزر، التي تتسم بقلة ظهورها الإعلامي، أن النادي معروض للبيع أو أنهم مستعدون للمشاركة في عرض لتقسيم الملكية.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأنهم قد يكونون مهتمين ببيع جزء من الأسهم إلى مستثمر أقلية محتمل.

وكان آخر لقب لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2012/2013 مع المدرب المعتزل أليكس فيرجسون.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد اليوم السبت مع مضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليستر سيتي وآرسنال.