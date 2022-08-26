بسبب الاشتباك مع كونتي.. حرمان توخيل من حضور مباراة تشيلسي وليستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن توماس توخيل مدرب تشيلسي سيغيب عن مباراة فريقه عندما يستضيف ليستر سيتي في الدوري الممتاز، غدًا السبت، بسبب سلوكه خلال التعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في وقت سابق هذا الشهر.

واتهم توخيل حكام المباراة باتخاذ قرارات خاطئة حين انتزع توتنهام نقطة من ملعب ستامفورد بريدج، وتوترت الأجواء بين المدرب الألماني ونظيره الإيطالي أنطونيو كونتي، وتعرضا للطرد في نهاية اللقاء بعد اشتباكهما.

وعوقب المدربان بغرامتين من الاتحاد الإنجليزي، لكن توخيل وحده سيغيب عن الجولة الجديدة بعد أن اعتُبر ”مذنبًا إلى حد كبير“ بسبب عباراته عقب المصافحة مع كونتي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: ”أقرَّ المدرب توخيل بأن تصرفه لم يكن لائقًا عقب صفارة نهاية المباراة“.

وأضاف: ”قررت لجنة مستقلة تغريمه 35 ألف جنيه إسترليني وإيقافه لمباراة واحدة، وطعن توخيل على العقوبتين، لكن طعنه قُوبل بالرفض من لجنة الاستئناف اليوم“.

وبدأت المشكلة حين شد كريستيان روميرو مدافع توتنهام شعر مارك كوكوريا لاعب تشيلسي لينفجر توخيل غضبًا خارج حدود الملعب لعدم اتخاذ الحكم الرئيس أو حكم الفيديو أي قرار.

وقبل قرار الاتحاد الإنجليزي قال توخيل إنه لن يدخل في جدل بسبب البطاقة الحمراء أو الإيقاف، لكنه تعجب من إفلات كونتي من عقوبة مماثلة.

وتابع: ”لا أعتقد أنني بدأت الاعتداء بل بدأ في وقت سابق، وأنا لست الوحيد المتورط، وتعرضنا سويًا للطرد، لاعب جذب آخر من شعره قبل دقيقتين فقط من الواقعة، وتمكن من مواصلة اللعب دون عقاب، ومصافحة قوية باليد في نهاية المباراة أدت إلى معاقبة مدرب واحد، ومن الصعب تقبل ذلك، لكن يجب أن أتقبله“.

وأشار توخيل إلى أن الإيقاف لن يمنعه من الحضور إلى الاستاد والبقاء بغرفة الملابس.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط من 3 مباريات بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع بفارق نقطتين عن القمة.