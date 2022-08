كلوب: يجب أن يعود ليفربول فريقًا "يخشاه الجميع"

أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول المتعثر، اليوم الجمعة، بأن فريقه متألم بسبب الانطلاقة المتواضعة بموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه طالب التشكيلة بأن تجد وسيلة لاستعادة التوازن والهيبة.

ويقبع ليفربول، وصيف بطل الموسم الماضي، في المركز 16 بعد جمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات، وخسر من مانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي.

ويطمح فريق كلوب إلى فوزه الأول حين يستضيف بورنموث الصاعد للأضواء غدا السبت.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين: ”وظيفتي أن أضع الأشياء في أماكنها الصحيحة، تعلمت كثيرا من الحياة عندما لم تمض الأمور بشكل جيد.

”هذا جزء من العمل، أن نعيد لم الشمل ونجد طريقة مثالية مجددا لمواجهة العالم دون معاناة“.

وأضاف: ”لعبنا أسوأ مبارياتنا أمام يونايتد لكن أكثر شيء مخيب للآمال أننا كان ينبغي علينا الفوز، استحوذنا بنسبة 70 في المئة أمام فريق يلعب على الهجمات المرتدة“.

وتابع: ”مع كل الاحترام لبورنموث ومدربه سكوت باركر، أريد أن نكون الفريق الذي لا يريد أن يواجهه أحد مجددا، هذه هي الخطة غدا“.

ويعاني ليفربول من أزمة إصابات، وأكد كلوب استمرار غياب كل المصابين عن مباراة الغد.

وواصل: ”هذا الأسبوع لن يعود أحد، لكن عودة جويل ماتيب وكيرتس جونز وتياجو ألكانتارا ليست بعيدة جدا، يقترب ديوجو (جوتا) أيضا.

”لا أعتقد أن أيا من المصابين يمكنه اللعب غدا، نابي (كيتا) ليس مستعدا بسبب المشكلة العضلية“.

We’re LIVE as the boss previews tomorrow’s @premierleague fixture against Bournemouth 🎙️#LIVBOU https://t.co/10yBDBHaud

— Liverpool FC (@LFC) August 26, 2022