أرتيتا: آرسنال ربما يضم عناصر جديدة

كشف ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال أن فريقه ربما يتعاقد مع عناصر جديدة لتعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي في 31 أغسطس آب الجاري بعد انضمام الجناح نيكولاس بيبي إلى نيس الفرنسي على سبيل الإعارة هذا الأسبوع.

وكان بيبي قد أصبح صاحب أغلى صفقة تعاقد على مستوى أرسنال والتي قدرت بنحو 72 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) عندما انضم للنادي اللندني في 2019 وانتقل إلى صفوف نيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي أمس الخميس.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة قبل مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام غدا السبت: ”حاول أن يكون على قدر المبلغ الكبير قدر الإمكان، بالتأكيد ليس هو المسؤول عن المبلغ الذي يدفعه النادي مقابل خدماته“.

وأضاف: ”يحتاج إلى وقت أطول في الملعب وتحدث معي في هذا الشأن. ولم يكن بوسعي ضمان ذلك واتفقنا على أن الأفضل للجميع هو السماح له بالرحيل“.

وأكد أرتيتا أن آرسنال كان يفكر في إمكانية رحيل بيبي وكيفية تعويضه.

وقال المدرب الإسباني عن ذلك: ”إذا تسنى لنا تنفيذ الخطة خاصتنا فإننا سنسعى للقيام بذلك.. نخن نخطط طوال الشهرين الأخيرين والآن سنرى“.

وجاء في تقرير لصحيفة التايمز اللندنية الإثنين الماضي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع أرسنال في قائمة الأندية الي تخضع للمراقبة نظرا لاقترابها من مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف التي يطبقها الاتحاد القاري لكن أرتيتا يقول إن ناديه يعمل في إطار موارده وحدوده المتاحة ويلتزم باللوائح.

وأردف أرتيتا قائلا: ”نحن نلتزم باللوائح ولا أعرف من أين يأتي هذا الكلام ونعرف ما يتوفر لنا من قدرات ونعرف كيفية التعامل مع الأمور“.

وسيخوض أرتيتا مباراته رقم 100 في الدوري الممتاز مع آرسنال عندما يلتقي فريقه المنفرد بالصدارة مع ضيفه فولهام السابع في الترتيب غدا السبت.

وعلق أرتيتا على ذلك قائلا: ”الوقت يمر سريعا.. أتمنى أن يستمر هذا الارتباط طويلا وأن يتسنى لي جلب السعادة والكثير من الانتصارات“.